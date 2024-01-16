2024年神卡大戰開打 回饋率最高拉上13％

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2024年神卡大戰提前開打，第一波鎖定農曆春節旅遊及消費商機，金龍年開春回饋就有激戰，國銀旅遊神卡日韓回饋衝上10％，量販神卡回饋率也有10％，電商神卡更是誠意十足，搭配檔期優惠最高回饋高達13％。

國銀把握春節旅遊熱潮，在日韓旅遊方面，以富邦J卡坐穩日韓神卡首選，當地消費最高10％回饋；3月底前新戶申辦J CASH櫻花卡，消費滿額登錄後還有免費機接一趟。而聯邦銀行吉鶴卡也是旅日神卡首選，國內消費2％、日幣也有最高5％，去年被客戶刷到爆。

而全方位旅遊神卡則首選台新FlyGo卡，精選航空、交通、訂房（票）最高5％回饋、海外3％回饋無上限。台新建議，持外幣的客戶可使用雙幣卡以美元、歐元、日圓結帳，前期低點換的幣別，現在刷卡相當划算。永豐幣倍卡也有國外消費3％，精選通路最高7％現金回饋。至於星展eco永續卡國外最高回饋也衝上10％。

國泰世華銀行CUBE卡則以「一卡抵多卡」策略，今年放大「趣旅行」權益方案，海外消費回饋不再侷限指定國家，所有海外實體商店刷卡消費，包括赴歐實體消費也享3％回饋小樹點（信用卡）無上限。至於公股方面，兆豐利多御璽卡自12日起海外消費回饋增為3.1％，一銀也推出指定通路回饋，再享最高8500元刷卡金。

至於過年大賣場消費，富邦Costco聯名卡提供好市多線上購物3％、賣場消費2％，好多金回饋無上限；中信銀以家樂福、大潤發、愛買三大賣場單筆分期滿萬送200元現金抵用券為主；玉山家樂福聯名卡至家樂福單筆刷滿2,500元以上，即贈家樂福100元現金折價券最優惠；台新新光三越聯名卡、大潤發聯名卡滿額享免費停車權益，店內消費最高7~10％回饋。

過年前除舊佈新，國銀攜手特力屋、IKEA，多以3月底前單筆分期滿額贈刷卡金方式提供優惠。包括玉山卡於IKEA單筆分歧滿2萬贈400元刷卡金。

電商神卡方面，銀行力拚指定通路現金回饋率。台新@GoGo卡網購與行動支付最高3.8％現金回饋、街口卡指定通路滿額最高6％街口幣回饋；中信ALL ME卡中華電信、PChome指定合作商店商城消費最高8％回饋；玉山U Bear卡於指定網購最高享3％現金回饋、指定娛樂及影音平台最高13％；富邦momo卡則提供3％回饋無上限，精選品牌最高7％優惠，搭配momo館內檔期優惠最高13％。