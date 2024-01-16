台指期跌破頸線回測季線 觀察空單是否逢低結算

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美伊衝突風險增溫下，16日早晨美指期開盤一路走弱，拖累小台早盤開低瞬跌 後呈震盪走弱格局；美股三大指數期貨今天開盤前全數下跌，台指期夜盤小跌17點，暫報17,316點。

周一選舉受惠族群如電器電纜、電機等，因國際利空因素導致下跌2.1％、1.9％，使台指受壓抑，並將周一漲幅全數回吐，利多出盡賣壓湧現，僅生技族群小跌0.5％相對表現較佳；主流類股方面，電設指於平盤震盪支撐台指，半導指尾盤賣壓湧現收跌1.1％，帶動台指幾乎收最低點。

統一期貨表示，國際利空驅動外資大賣台股，使台指期收破頸線，頭肩頂頭部型態成形，台指期由高檔震盪格局轉為空方格局。惟外資籌碼逢低大額獲利了結空單，若外資大賣現貨是為了周三壓低期貨結算，結算後可觀察大額空單是否逢低送結算，則有利台指重回頸線形成假跌破，延續多頭格局。若外資依然持有大額空單，則向下觀察季線的回測。

觀察台灣期貨交易所內的商品行情，半導體30期貨上漲2點、小型電子期貨下跌0.9點、電子期貨下跌-1.2點、台灣50 ETF期貨平盤；國外指數期貨部分，美國道瓊期貨上漲46點、美國標普500期下跌1點、那斯達克100指數期貨上漲15點、美國費城半導體期貨下跌15點、富時100指數期貨下跌12點；商品期貨方面，臺幣黃金期貨下跌29.5點、布蘭特原油期貨上漲38點，成交價暫報2,497點。