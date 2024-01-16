台灣服裝設計新銳李冠瑩 環球影城大展長才

對時尚與流行有極大熱誠的台灣女生李冠瑩，2021年在西雅圖華盛頓大學以全額獎學金修習戲劇服裝碩士，2023年她在洛杉磯進修時尚服裝設計，並以提名畢業生代表以及年度服裝設計獎的優異成果畢業，一畢業，李冠瑩在將近一千名的工作申請人中掌握住環球影城服裝採購的職缺，2023年正式進入環球影城工作，為自己熱愛的事物，築夢踏實的故事，激勵許多台灣青年。

李冠瑩分享，「因為我們每天都要穿衣服，很多人可能認為服裝設計很簡單，但戲劇服裝的設計是不同的，每個角色身上的每個細節都是需要經過多次討論完成的，角色與角色之間的關係以及劇本情節起承轉合都牽涉到服裝選擇，緊密連結著如何讓觀眾能感受到角色是真實的，從而讓觀眾激起同理心，了解角色的情緒也是真實的，而因此能和故事情節有更深的連結。戲劇服裝設計中，除了顧及作部戲在視覺上的色彩ˋ調性以及氛圍，也必須拿捏每一個角色所要傳達的角度、態度，因此設計而不僅是誇張、顯眼或視覺上有趣就夠的。」1994年出生的李冠瑩，對服裝設計有十足的熱忱，面對過往10年的舞台服裝設計經驗，她下了一個結論。

李冠瑩畢業於藝術界排名第一的學校，台北藝術大學，劇場設計系。大二時，她就與當時頗為知名的戲劇團體「嚎哮排演」合作，作為該劇團的服裝設計師。「我很高興他們願意選擇我，當時的我，對服裝設計有很多的想法跟理想，但當它真正逐一實現到實務上，確實需要很多的妥協。」李冠瑩說。

李冠瑩印象最深刻的一齣劇，名為「即刻相親」，它是一部以相親實境節目做為背景的戲劇，「在這部戲裡，有12個個性鮮明的角色，但要透過服裝，讓他們整體視覺是協調的。」於是李冠瑩定調以暖色系為主，使用大量的粉色、橘色等，讓舞台包括演員，都呈現一種熱鬧、開心的景象，又不失和諧。

此外，李冠瑩也在「歐陽慧珍舞蹈團」擔任服裝設計師長達10年之久。「舞蹈服裝跟一般服裝最大的不同，在於舞蹈的呈現，強調動作的流暢、甚至會有很多的拉伸、劈叉等大動作，衣料本身的彈性與舒適度，會是非常重要的考量。」李冠瑩說，「所以你要兼具視覺效果，也要考慮穿著者的體驗，以幫助舞者呈現他們最好的演出。」

李冠瑩補充：「就如同每一件舞衣上，可能作為裝飾的寶石等，縫的位置、手法，會不會刺傷舞者，能不能對整個表演起到一個畫龍點睛的作用，都考驗設計師的功力。」

「歐陽慧珍舞蹈團」在新北市三重區成立已37年，更曾連續8年獲選為「新北市傑出演藝團隊」，常應公家機關邀請參加全國具有影響力的大型演出，並經常舉辦大型慈善義演，同時也榮獲國內外不少比賽的首獎。也因此，李冠瑩說：「每一場大型的演出，至少會有200名舞者上台，每一個舞者則至少會負責3~7個舞碼，所以整場大型演出，出自服裝設計師之手的，約莫會有近千套服裝。」李冠瑩透露：「溝通，反而是最繁瑣的步驟。包括舞台燈光、編舞的老師、導演等，都會給予你一些建議、想法，整合、取捨這些意見，給出人人都滿意的一套舞衣的背後，其實一針一線都是眾人的努力。」

2021年，李冠瑩在西雅圖華盛頓大學以全額獎學金修習戲劇服裝碩士，2023 年，她在洛杉磯進修時尚服裝設計，並以提名畢業生代表以及年度服裝設計獎的優異成果畢業，一畢業，李冠瑩在將近一千名的工作申請人中掌握住環球影城服裝採購的職缺，2023年正式進入環球影城工作。

不同於過往在劇團、舞團的經驗，李冠瑩深切體驗到一個跨國企業在方方面面的嚴謹。整個環球影城的服裝部門內，只有李冠瑩和他另一位服裝採買同事能使用公司信用卡，極大的經濟責任以及對布料知識的要求都是服裝採買必須具備的能力「環球影城中每一個表演者的服裝，都在我們的管轄範疇之內，甚至連他們要用的洗衣精、衛生紙、大到面具、道具，都必須要掌握。」李冠瑩笑說：「服裝採購管得不只是購買方面，服裝採購還需要尋找以及接洽廠商完成任何服裝角色上的特殊需求，不論刺繡，編織，珠寶，和布料上的印染，服裝採購都在服裝製作環節上有緊密的決定權。甚至像找尋廠商修補服裝鞋子假髮等等，如果今天有些表演者一趟表演下來，鞋壞了，服裝道具只能由服裝採購帶去廠商修理。責任大，成就感也高」

而許多大型的節慶活動，如萬聖節、美國國慶日、同志大遊行等，團隊更要在半年前就開始開會規劃，李冠瑩更曾為了一塊布料，從洛杉磯飛往紐約置辦。

李冠瑩說：「環球影城園區之大，每一處細節都必須確保完美。但這份工作帶給我最大的成就感，就是你能即時收穫到每一個遊客的笑容。」也是每一個人幸福的微笑、充滿成就感的完成每一場演出，讓李冠瑩更驕傲自己在背後辛勤的付出、那些絞盡腦汁的過程，都獲得對等的回報。