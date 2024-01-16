運價飆 海運業者有望擺脫衰退

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紅海危機帶動海運運價飆高，海運業者今年有望擺脫去年的衰退運勢，再次迎來亮眼獲利。

伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在過去幾周多次襲擊紅海商船，迫使海運公司捨棄蘇伊士運河，改道非洲好望角，進而刺激運價暴漲。據悉，40呎標準貨櫃運費最高衝上1萬美元，價值2,000億美元的貨物避開紅海航線。

部分市場觀察家預期，紅海運輸中斷可望扭轉航運產業去年的衰退頹勢，大力拉抬今年的業績。

美國物流公司OL USA總裁貝爾（Alan Baer）表示，今年運價走高可望為船運公司帶來數十億美元獲利，即便紅海貿易中斷僅再持續2或3周。

貝爾指出，如果紅海危機持續3至6個月，海運業者的獲利可望再次逼近2022年的水準，且目前營運費用低於2021年和2022年時期。

貨櫃航運公司2021年和2022年合計獲利高達3,640億美元，與2016年至2019年累計虧損85億美元有天壤之別。

近期運費躥揚或許不能讓海運業重現疫情後的榮景，但肯定能帶來可觀進帳。券商傑富瑞（Jefferies）大幅調高部分航運巨頭今年的獲利預測，主因是貨船繞道令船舶利用率增加、運力提升，以及供需平衡趨緊。

傑富瑞將馬士基（Maersk）今年息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）上調57％，至93億美元，將赫伯羅德（Hapag-Lloyd）的EBITDA大幅上修80％，至43億美元。

物流公司ITS Logistics副總裁布拉西爾（Paul Brashier）預測，海運業今年可望擺脫衰退，時間可能在第三季末。

美國和英國近日聯手空襲「青年運動」，該組織也誓言回擊，使得紅海緊張局勢升溫，意味著海運運費可能不會迅速回降。

布拉西爾預期，海運期貨和現貨費率可能進一步上揚。此外，即將到來的農曆新年也可能推升運費，因為企業通常在休假之前提高出口量。