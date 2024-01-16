前進2024 CES 牙科台灣隊dentall.ai大放異彩

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台灣新創牙科軟體「dentall 台灣牙e通」，日前獲選為國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）台灣國家代表隊，且隨團參加1月9日至12日2024美國消費性電子大展（CES）。台灣牙e通創辦人暨執行長陳欽章率領團隊發表去年最新研發成果，牙科AI軟體「dentall.ai」首度前進北美市場，產品優勢於展會中大放異彩。陳欽章表示：「我們致力於提供先進的牙科解決方案，也期盼透過CES全球舞台，向國際展示台灣牙科技術實力，以及智慧醫療的嶄新應用，共同推動牙科領域的發展。」

有牙醫師超級助手稱譽「dentall.ai」於2023年7月正式發表，搭載時下最熱門的生成式AI技術，透過大型語言模型進行機器訓練，彈指間就能將牙醫師透過文字或語音輸入的病歷資訊，轉譯成視覺化牙位圖，藉由直觀圖像引導及輔助，有效降低病患與醫師間的資訊落差，大幅改善醫病溝通品質。

台灣牙科新創dentall於CES大展嶄露頭角，大秀最新AI 軟體 dentall.ai。圖／台灣牙ｅ通提供

因應AI技術不斷演進，牙科醫療市場需求倍增，台灣牙e通在今年也投入大量研發資源，針對牙科臨床使用習慣及痛點，持續收集海內外用戶回饋，優化產品功能之外，也進行 dentall.ai多語系版本研發，除了中文之外，目前已發布英語、越南文、印尼文及日文版本，未來將視市場需求推出更多語言版本，積極拓展海外市場，打造出專屬牙科專業人士的實用工具。

透過今年CES展覽為契機，台灣牙e通進一步擴展國際市場上的影響力。此行由政府領軍96 組台灣參展團隊中，企業領域占比最高的前三類為AI 人工智慧與機器人占28％、數位醫療占20％以及智慧城市與環境永續占18％。擅長以AI科技結合牙科醫療為企業發展核心的台灣牙e通，憑藉著深耕多年的牙科專業背景，同時擁有豐富醫療軟體開發經驗的研發團隊相輔相成，自2016年創立以來，屢次在各大國際展會嶄露頭角，在競爭激烈的牙科市場中，奮力開創全新事業版圖。

dentall執行長陳欽章首度參展2024 CES，展示最新牙科AI工具 dentall.ai。圖／台灣新創科技基地(TTA)提供

面對來勢洶洶的AI浪潮，陳欽章感謝能獲得政府的青睞而受邀參加CES大展，這對團隊來說是一大鼓舞也是實質肯定。未來台灣牙e通將持續致力於推動牙科醫療的發展，為患者和牙醫師提供更便捷數位解決方案。