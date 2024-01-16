LG空氣清淨機寵物功能增加版二代 去除異味效果提升94％

空氣清淨機已經是家庭必備家電之一，也是各大家電廠牌主推商品之一。LG今年再度推出PuriCare 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代，高質感外觀設計以及多項功能全新升級，並搭載獨創AI智慧感測器，大幅提高淨化速度，解決寵物家庭困擾，也提升居家空間的空氣品質。 台灣LG電子董事長鄭淵寬表示：「LG傾聽消費者需求，提供功能完善的PuriCare空氣清淨產品陣容，今年LG PuriCare 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代也在潛心研發後誕生，不僅寵物模式升級，智慧功能與淨化效果也再度進化，期望運用最新科技為每個家庭打造最佳空氣品質！」 LG PuriCare 360度空氣清淨機寵物功能增加版二代即日起全面上市，單層專業版建議售價為2萬6800元、雙層專業版建議售價為3萬6800元、雙層旗艦版建議售價為4萬1800元。 這款空氣清淨機搭載AI智慧感測器，感測器可快速偵測空氣品質與污染源位置，並加速空氣清淨機運轉，最多可連接3個感測器，達到大範圍精準淨化效果，比自動模式加速約24% ，無論是細小灰塵、氣味、汙染物都能即時高效解決。此外，增加版二代大幅增加下層吸力，能快速吸附低處寵物懸浮毛髮30%以上，不僅有毛髮專用濾網吸附大量毛髮灰塵，減少環境中的寵物毛髮，還能輕易撕下清洗並重複使用，讓HEPA濾網常維持強大的過濾效果，是毛孩家庭的一大福音。另外，光觸媒活性碳除臭濾網也強化升級，去除寵物異味效果提升94%。