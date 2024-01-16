葉國新博士策展「大道無門-江明賢藝術歷程」 國美館隆重登場

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由國美館主辦，葉國新博士策展的「大道無門：江明賢藝術歷程」自即日起至2月25日於國美館101展覽室盛大登場，這是一場台灣近代水墨藝術思潮的變革軌跡，也是台灣近期最受矚目的年度盛事。

曾榮獲「國家文藝獎得主」、「國立師大美術系所名譽教授」、「臺灣美術院院長」的臺灣藝術教育家江明賢，1995年曾於臺灣省立美術館(今國立臺灣美術館)舉辦重要個展，時隔近三十年，重回國立臺灣美術館隆重舉行「大道無門：江明賢藝術歷程」大展，深具其意義。

葉國新博士與其創辦「墨海樓國際藝術研究機構」統籌規畫，不僅向各市立美術館、博物館借展，並特邀重要收藏家將私藏的珍貴畫作公開展出，精選藝術家創作50餘年來的百餘幅水墨畫作，數幅近年實驗創新書法及兩件難得一見的瓷繪作品。

葉國新博士曾為藝術家江明賢任職於臺師學碩士班的指導學生，對於恩師江明賢繪畫的美學理論及創作歷程有深刻理解和見解。他表示，從最初展件挑選，便是經過反覆篩選過程，在結合自身專業藝術鑑賞背景下，挑選與展覽核心相呼應，藝術家一生創作中最精華、最具代表作性的精品佳作，最終選出106件展品，並依據不同題材、技法、藝術風格、美學理論、創作哲學等將展件區分為「懷鄉記情」、「千江萬嶺」、「興詩化境」、「造心物外」及「無法墨章」五大系列章節，呈現在全國觀眾面對。

不僅如此，葉國新博士今年多次飛往歐美日等地，帶領其團隊考察紀錄、學習，逐一走訪國家重要博物館，參觀館內熱門特展，為將最新策展思維及模式應用在此次展覽中。他提及，以江明賢教授「大道無門」作為展覽名稱，在最初展場設計時，整場設計圖以類佛教符號「卍」字呈現，以藉此呼應主題「大道無門」的佛教詞起源，並以展覽中的五個系列章節作主軸，以及江明賢藝術創作歷程來規畫展場動線，並在進入展場後，規畫造景區，營造適合觀賞寬幅大型畫作的視覺休憩空間，希望能讓大眾在觀展過程中體驗到最完整、帶有新意的展覽模式及巧思，使觀眾有不同於以往的觀展經驗，感受具時代性、獨特性的臺灣資深藝術家。

江明賢曾說:「作畫時，永保高度的熱情和誠懇，希望眼光到處，觸手成趣。我更期望這種中西融合的表現形式，為台灣本土民俗古蹟，畫出一片新天地。」

策展人葉國新期望藉由此次展覽，讓觀眾近距離欣賞藝術家江明賢呈現出大氣磅礡卻又細膩非凡的藝術創作，進而與藝術家和台灣藝術產生進一步共鳴。展覽即將結束，民眾要把握最佳時機前往參觀。展覽相關訊息可查詢國美館官網：http://www.ntmofa.gov.tw