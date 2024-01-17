矽谷傳奇創投家：掌握這個關鍵 把你的努力倍數放大

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納瓦爾．拉維肯（NavalRavikant）矽谷傳奇天使投資人，也是連續創業家，以他個人獨特的生命哲學，掌握了一套快樂致富的原則。《納瓦爾寶典》帶你瞭解矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧。

我知道有些人不一定準備當個創業家，但回頭看人類歷史長河中究竟是什麼時候冒出這樣的想法，認為所有人替另一個人工作是一件正確合理的事？這其實是很階層化的思考模式。

我們活在一個槓桿效應無限大的時代，好奇心與求知欲帶來的經濟回報也從未如此高。比起追隨現在賺錢的行業，追隨你真正好奇的知識才是發展事業更好的起點。說也奇怪，你的熱愛會產出只有你或一小群人知道的知識。從自己好奇的知識中發展出興趣，更可能培養出這樣的熱愛。

找到你真正熱愛的東西。如果有一件事現在讓你開心，但有一天你會對它厭煩，那它就只是消遣。

追求你真正好奇的事物，而不是現在當紅的東西。想想看有什麼是這個社會想要、卻還不知道如何獲得的產品或服務。你要成為能規模化提供這種產品或服務的人，這才是賺錢真正的挑戰。

每個時代都有想要、卻還不知道如何獲得的產品或服務，有很多剛好都跟科技有關。

關鍵在於你如何讓自己擅長這件事？你在等待的一刻，就是當世界有新東西出現、社會需要一套新技能時，唯獨你擁有這套技能的時刻。在這個時刻來臨前，你在推特、YouTube建立品牌，提供免費內容，為自己打響名聲，當然過程中也承擔了風險。但當機會時刻到來，你就可以利用槓桿發揮自己獨特的技能。

槓桿有三大類：第一種是人力，也就是替你工作的人，這是最古老的槓桿，但在現代社會卻不是特別了不起的槓桿類型。

第二種是資本，是20世紀的人用來變成超級富豪的槓桿。從最富有的人身上，你就能看到資本槓桿的效應。

第三種是零邊際成本的產品或服務，這是全新的槓桿，也是最民主的，包括書籍、媒體、電影和軟體；其中軟體或許是力量最強大的，你只需要一部電腦，不需得到任何人的許可。你不需要其他人幫助或提供你資金，就能把你的努力倍數放大。

上個世代的財富是資本創造的，那些成功致富的人就是世界各地的華倫‧巴菲特。而新富階級、新一代億萬富翁則是靠新興槓桿產生的。

新一代的財富，是由軟體或媒體創造的。喜劇演員羅根靠他的播客每年賺進5,000萬到1億美元。還有以拍攝直播遊戲聞名的瑞典籍網紅PewDiePie，他的頻道收看人數比新聞頻道還多。貝佐斯、祖克伯、佩吉、布林、蓋茲和賈伯斯，這些人的致富槓桿都是以程式軟體為根基。

新型態的槓桿最值得關注的一點，你不需要得到他人的允許，就能使用這些槓桿或靠它們發跡致富。運用人力槓桿，需要有人願意追隨你；使用資本槓桿，得有人拿錢給你，讓你投資或打造商品。

寫程式、寫書、錄播客、推特發文、YouTube分享影片，這些全都不需要得到允許就能使用，這也是這種新型態槓桿相當平等的原因。槓桿從此變得普及，人人皆能使用。