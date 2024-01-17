適合冬季的養生計畫：活動20％放鬆80％ 讓健康成為習慣

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一月時繼續執行十二月的生活方式

一月和十二月的養生方法，基本上並沒有太大的變化。本月就讓我們配合身體狀況及需求，來實踐健康生活的習慣吧。

人在冬季時，老化速度會加快。事實上有許多健康狀況不佳的老人和罹患重病者，更容易在夏天或冬天過世。通常只要能挺過一月，順利撐到夏天應該是沒問題的。

和十二月一樣，一月時身體「活動」和「休息」的比例，繼續分別維持在20％和80％。這個月只要在陽光充足的時候活動筋骨，活動量應該就能達標了。

但這個月如果過度注重休息而很少活動，身體就會變得僵硬，體力也會變差。相信有不少坐在辦公桌前工作的人，在一月時，幾乎完全沒運動吧。我們可以充分利用在家中也能完成的運動，或是以快走散步等方式，讓身體適度動起來，以維持體力。

即使在十一、十二月時已經好好放鬆了，但畢竟在年底和年初這段期間，還是有許多事情要處理，這段時間裡只要感覺累了，就要充分休息。

調整女性荷爾蒙，為春天的健康超前部署

一月是一年中最冷的月份，此時身體容易因寒冷而出現健康問題。尤其與生命力息息相關的「腎」一旦受寒，女性的身體就會變差，生理狀況也容易受到影響。

漢方醫學認為，理想的生活方式應該是在季節和氣候變化之前，就超前部署應對。一邊將會對身體帶來的不良影響降到最低，一邊吸收來自大自然的能量。這個月我們可以提前迎接春天的到來，食用在二月立春時會使用的炒大豆，並喝玫瑰花茶，調整因受寒導致腎功能低下而紊亂的女性荷爾蒙。

在日本被視為「福豆」的炒大豆，其實從每年一月就開始販售了，建議大家可以把它當成零食。大豆中的異黃酮和雌激素(女性荷爾蒙)的結構極為相似，所以預期它能發揮類似雌激素的作用。

大豆中含有豐富的蛋白質。日本文部科學省發表的「日本食品標準成分表2020年版」(第八次修訂)中寫到，每一百克大豆中含有三十七．五克的蛋白質，人們每天大概需要攝取約體重千分之一的蛋白質(例如，體重五十公斤的人，要攝取五十克的蛋白質)。尤其在嚴寒的冬季(或酷熱的夏季)，因為基礎代謝增加，確保蛋白質的攝取更加重要。

日語中的「バラ茶」就是中文的「玫瑰花茶」和英語的「Rose Tea」，是一種用薔薇或玫瑰的花瓣或花蕾所製成的花茶。正如在十二月第三週所介紹的，因為紅色(赤)是能帶來活力的顏色，所以可以增強陽氣，並對女性荷爾蒙有積極的正面影響。

雖然冬天會開的花卉種類較少，但我們仍能透過喝玫瑰花茶，提前感受繁花盛開的愉悅。雖然從二月的立春再飲用玫瑰花茶亦可，但對於女性荷爾蒙失調或有慢性經痛的人，我建議從一月開始喝會更好。

即使沒有出現與月經相關問題的女性，只要覺得因寒冷而無力，也可以嘗試飲用玫瑰花茶。漢方醫學認為，較小的花蕾更有效，這是因為小的、年輕的或含苞待放的東西，含有較多的陽性能量。所以在挑選玫瑰花茶時，不妨選擇小花蕾。玫瑰花茶還具有調節人體免疫力的功能，如果在春天花粉症或皮膚炎症狀就會變嚴重的人，也建議從現在起就可以開始飲用。

重大計畫，等二月再付諸行動

迎接新的一年時，相信不少人都會設定新的年度目標，或想挑戰新事物。年初是個會讓人渴望大幅改變，希望今年能煥然一新的時期。

然而若考慮到季節會對人們身心狀態的影響，一月其實並不太適合開始新的活動。會讓心理層面發生大幅變化的「動態」活動或巨大的改變，等到春天(二月後)後再進行會更順利。

像換工作或搬家等重要的異動，本來就應該在綜合考量自己的健康狀態和機運後再做決定。如果各位在一月突然冒出想做重大決定的念頭，請先冷靜下來仔細考慮，不要因一時衝動而貿然行事。

保持沉著冷靜的態度，是冬天思考事情時的關鍵。試著思索是否有其他可能的處理選項，充分地深思熟慮，等待靈光乍現的時刻。一月份在面對重要決策時，最好讓自己保有至少一個月冷靜的緩衝期，等到進入春天(二月)後再採取行動。

在新年伊始的一月，可以繼續做之前已在進行的事情，或從事在心理層面上屬於「平靜安寧」的活動，不要受到情緒波動的干擾，以此為立春後要做的事情做好準備。

有些人可能會覺得，任何事都應該從元旦這一天開始做才有意義，但我認為這樣的想法或許可以更有彈性些。

舉例來說，我們可以在過年時為自己立下今年想達成的十個目標，接著再按順序逐個嘗試。也可以按優先等級，並將其分為「新年組」和「立春組」，也是不錯的做法。

對身心都有益的新年目標

● 每天寫日記

● 提早30分鐘起床

● 不搭公車，改為走路上班

● 養成定期做自己感興趣的事情的習慣，不要偷懶

● 每天吃一道自己親手做的料理(越早開始改善飲食習慣越好)

● 重視家人和朋友

● 減肥，控制體重

此外，還可以設定在經過一整年努力，並能夠在今年看到成果的目標(但激烈的活動或全新事物的嘗試，還是應該在立春之後再開始進行)。

最好等立春之後再執行的目標

● 開始做新的運動(包括加入健身房)

● 跳槽換工作(如果想在立春後換工作，從一月起就可以先行準備了)

● 開始培養新的興趣

● 搬家

● 認識新朋友，擴大人脈

● 開始每天花一小時，學習新的事物

● 自行創業或開始兼職

相信各位閱讀至此，都已經能夠理解季節、氣候及日照時間，會如何影響自己的身心狀態了吧。

會受到外在環境影響的並非只有你一人，我們每個人普遍都會受到氣候以及節氣變化的影響。

這些自然法則也會影響我們的「潛意識」層面，而這也是為何有時我們會突然感到身體不適或情緒低落的原因。

在了解季節與身體間的關係後，可以幫助我們有意識地配合每個季節調整自己的身體狀態，及制定適合的計畫。如此，不僅可以讓一整年過得更加順遂，還能讓自己的能量發揮最大的功效。

如果從一月開始就能妥善安排自己的計畫，那麼在接下來的一整年，身體跟心理肯定都會處在很好的狀態，生活將更有規律，每天的心情都十分愉悅。

當然，我並非希望各位把大量的精力花在制定計畫上，而是希望大家能在理解季節和自身狀態的情況下，再決定每天要做的事情。

只要能將這種思考方式作為行事準則，就算朝向身體和心靈的健康邁出一大步囉！