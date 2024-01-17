產業分析》無法兵推的AI大戰：企業主的「雙層次」思維

生成式AI所帶動的「現象級」榮景，至今不僅沒有鈍化跡象，應用上更從文本生成擴散到圖像／影音、程式碼生成，及作詞譜曲等專業領域，不少國際機構也紛紛推估背後可帶動的龐大商機，這也同樣反映在AI資本市場。

有別於以往，這波生成式AI浪潮不僅迅速滲入大眾生活，親民化特色也成功的讓AI與年輕族群之間激發出有趣的火花。各種AI小工具開枝散葉，甚至被創意串接到特定Apps、語音助理、數位平台等，許多既有的數位應用瞬間晉級。此外，民眾也有默契的為自己「打包」專屬的AI百寶箱，加載一鍵產製影片、一秒產製圖像、一分鐘製作簡報等，甚至開始低調的帶進職場，運用在工作任務上。

面對這波AI浪潮，多數企業不敢掉以輕心，原因在於生成式AI對行銷與銷售、軟體工程、顧客服務、產品研發、員工培訓等多項企業營運環節皆具顛覆性的衝擊。該不該限制？要如何規範？我們公司也要讓員工Bring Your Own GPTs（BYOG）嗎？面對一場「無法兵推」的AI大戰，無疑考驗著企業領導者的應戰能力。愈來愈多企業也陸續以正式或非正式型態成立任務小組，確保企業在AI變革時代仍能保有一席之地。

■同在「浪頭上」，反應不一樣

有鑑於科技突破經常伴隨著大幅度的產業板塊位移，業界對於AI議題似乎也逐漸產生所謂錯失恐懼（Fear of Missing Out，簡稱FOMO）。過去幾個月，不管是正式研討會、工作會議，或是茶餘飯後閒聊，很難不耳聞AI相關話題。可以理解，AI技術轉折點的出現，不論是一般上班族，抑或特定領域的專業人士，或多或少都會擔心自己的工作技能在未來是否還值錢？行之有年的「創價模式」會受到多大影響？如生成式AI的突破就讓數位內容創作的價值被打上問號；而過去幾年興起的User Generated Content（簡稱UCG）模式，以及背後為數龐大的數位內容創作者，自然備感威脅。

有趣的是，在生成式AI洪流中的首當其衝者，反應卻不盡相同。例如，專業編劇人員多是繃緊神經，從去年美國編劇工會大規模罷工事件便能看出端倪。專業編劇們走上街頭的原因之一，便是擔心未來愈來愈多製片改用 ChatGPT 發想故事大綱，之後才交給人類編劇改稿，這不僅會直接衝擊編劇的工作機會，更是硬生生的剝奪了編劇人員產出原創作品的機會和成就感。

不論是發自內心的抗拒抑或樂觀看待，可以確定的是，愈來愈多業界人士有意識的緊盯AI發展動向、所屬企業／組織的AI政策，並且幅度不一的調整慣用的工作方法，以確保自己在AI時代還能保有競爭力。

■工具層vs.生態層：誰在AI時代「原地升維」？

面對科技環境、員工行為同步改變情況，企業領導階層無不戰戰兢兢。AI技術的突破驅使企業不得不重新思考，既有的商業模式是否還行得通？這絕非杞人憂天，因為「技術突破驅動新型態商業模式，進而導致產業重新洗牌」的劇情，在過去已發生過數次。最耳熟能詳的，莫過於網際網路普及，讓電商巨擘亞馬遜順勢崛起，同時也導致眾多實體書店被迫轉型或慘遭淘汰。而雲端運算的興起，則因改變了軟體服務的交付方式，讓影音串流平台Netflix得以用「訂閱制」坐穩市場地位，但此舉卻也成為壓垮百視達王國的致命稻草。

面對變動的情勢，企業主的謹慎態度相同，但觀察領導者們的思考層面，卻有些差異。整體而言，多數謹慎追蹤AI動向，並評估應導入哪些AI方案來提升公司營運效率；更積極一點的，也會同時開發「感覺有錢景」的AI工具，希望抓到AI商機。但也有少部分企業主，決定大舉整頓既有業務，趁勢提升集團「格局」。

不論是導入新技術或是槓桿既有AI模型，對於企業能力的擴充必定有所幫助，但靜下心來想，難道這波AI突破將撼動的範圍，會只是技術工具層面上的較勁嗎？根據過往經驗，真正的衝擊與課題，事實上更有可能來自生態系的變動。從這個角度來看，或許那些進一步思考「AI技術突破將如何重新定義所屬生態系」的少數者，更有機會從中取得先機。

而當思考層面不同，探討的議題自然也會跟著改變。例如，一家中小型的外語補教業者，可選擇導入生成式AI解決方案，大幅降低課綱、課程設計所需要的時間；但若從生態層次來思考，探討的核心議題就會變成「如何運用AI來降低合作夥伴之間的溝通成本，讓公司成為網絡樞紐（Hub）」？另外，在新模式下，原本的收費方案是否也就有機會調整成更有競爭力的動態收費模式呢？

當然，前瞻生態系的變化絕非易事，但那些多想一層的企業，相信將更有機會在典範轉移之際，順勢取得新定位、躍升為AI時代的要角，猶如當年我們正式跨入網際網路時代，以及雲端運算時代的時候一樣。