戰火凌遲 全球市場恐慌

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全球地緣政治風險加劇

「世界經濟論壇」（WEF）16日起在瑞士達沃斯舉行為期三天會議，值全球地緣政治風險加劇，俄烏戰爭未歇，以哈衝突釀成紅海運輸危機、朝鮮半島問題，以及總統大選後台海局勢升溫等，都是全球政經前景揮之不去的陰霾，成為論壇上各國人士關注焦點。

世界格局動盪難測，WEF開幕式後，亞洲市場16日股匯雙殺率先成為WEF的背景板。在市場避險情緒大幅升溫下，美元走強令主要亞幣全面下殺，韓元重挫0.87％最慘，其次為泰銖狂貶0.71％、新台幣貶0.56％居第三，其餘亞幣貶幅介於0.08％～0.49％。人民幣離岸價跌至7.2059，創去年11月下旬以來新低。

亞洲股市16日蒙塵，台股大跌達1.14％收17,346點，日經225指數下挫0.79％收35,619.18點，韓國KOSPI指數跌1.21％收2,497.59點，澳股S＆P/ASX 200指數跌1.09％收7,414.8點。上證盤中跌至2,863點，創逾3年半新低，港股收跌350點至15,865點，刷新逾14個月低點。

相較起美國升息、全球通膨、人工智慧的威脅、節能減碳等難題，不斷發生的區域衝突正干擾全球脆弱的復甦步伐。北韓領導人金正恩15日呼籲憲法應該修改，確保將韓國列為「頭號敵人」。韓國總統尹錫悅強硬回應，若北韓一再挑釁，韓國絕對會加倍奉還。

此外，美國中央司令部15日證實，美國一艘貨櫃船經亞丁灣遭到葉門叛軍青年運動的反艦飛彈擊中，青年運動表示，此舉意在反擊英美聯軍先前對於他們發起的空襲行動。另，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨衝突也升溫，包括真主黨精英部隊指揮官遭以色列空襲炸死，真主黨加強火力襲擊以國空軍基地等，中東區域衝突已經擴大。

大陸去年GDP成長率5.2％優於預期

值得注意的是，全球正屏息以待，大陸17日公布的2023年第四季與全年經濟成長率。

正出席瑞士世界經濟論壇（WEF）的中國國務院總理李強16日對外信心喊話，2023年中國GDP年增5.2％，優於官方設定的5％左右目標。李強發表題為「在分裂世界中實現安全與合作」演講稱，中國經濟穩健，持續為世界經濟提供強大動力，是全球發展重要引擎。

但國際貨幣基金組織（IMF）總幹事喬治艾娃則在WEF上表示，中國面臨短期和長期挑戰，需要推行結構性改革，以防止經濟增長大幅下滑。短期中國房地產行業仍待恢復，地方政府債務水平也很高鎮，長期來看，其政府需要應對人口變化和民眾信心低迷問題。