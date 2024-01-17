六利空罩頂！外資摜殺權值股 空襲台股謝票行情

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台股元月16日表現概況

六大利空空襲！台股在外資以史上第15大賣超451億元、鎖定台積電、聯發科、長榮、國泰金等大型電金傳權值股摜壓，選後謝票行情變調，政府雖護盤71.50億元，台股仍大跌199點。金管會表示，今年以來台股跌幅3.26％，在亞洲僅次日股及新加坡股市，基本面尚稱穩健。

外資16日提款台股賣超451億元，創2022年6月14日以來賣超最大，拖累台股大跌達199點或1.14％收17,346點，失守平台區並回測季線，成交量擴增至3,151億元；外資也趁現貨重挫趁勢回補台指期空單，淨空單降至1.72萬口，減少4,520口，選後二天回補9,156口空單。法人預測，外資16日「賣現貨、順勢了結選前避險空單」，等台積電法說後決定動向。

康和證券投資總監廖繼弘與群益期貨協理許績慶表示，若選前台股漲選後易跌，16日台股提前大跌近200點，17日台指期將結算行情不會有波動；AI個股逆勢走揚，但台股月線下彎形成短壓，10日、月線死亡交叉，支撐為上揚季線，9周KD值高檔交叉向下，進入中期調整，萬八將震盪補量消化賣壓才能順利站穩。

台股16日遭陸擬中止ECFA、斷交事件、紅海危機擴大及衍生斷鏈危機、蘋果銷售低迷、台積電毛利率下探52％等六大利空干擾，開盤下跌逾百點，地緣衝突一觸即發，外資上演大逃殺。外資圈指出，觀察國際資金動向，賣股最主要理由當屬戰爭風險。

證期局副局長高晶萍喊話，16日台股跌幅1.14％，但同時段香港跌1.96％、韓國跌0.85％、日本跌0.69％、上海跌0.67％，台股基本面穩健，至2023年12月底，台股本益比為21.12，現金殖利率達3.37％（加計股票股利為3.47％），國內上市櫃公司2023年度營收約38兆元，營收雖較2022年度減少8.48％，但仍為歷年同期第三高；台股擔保維持率仍有173％以上。