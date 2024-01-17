外資打帶跑！新台幣面臨31.5元保衛戰

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大選後，外資瘋狂匯出，主要因紅海危機加深，美元避險需求暴增，且預期兩岸短期恐不平靜，新台幣16日開盤即重挫，重返31.4元價位，創一個月盤中新低，午後貶幅加大至2角以上，最低跌到31.433元，匯銀主管認為，短線不確定性大增，新台幣恐面臨31.5元重要關卡保衛戰。

新台幣16日收31.392元，單日狂貶1.77角或0.56％，跌幅創去年12月2日以來最大，總成交量更爆出31.065億美元，為2022年11月15日來單日最大量。

匯銀主管直言「外資大舉買匯落跑」，狂買至少20億美元以上，新台幣一度重挫逾2角，尾盤因出口商順勢拋匯，央行進場防守阻貶，跌幅稍為收斂，終場守住31.4元價位。

新台幣近二日狂貶2.63角，市場憂心匯市供需失衡，央行16日罕見公開對市場信心喊話，強調新台幣匯率走勢仍屬相對穩定，今年以來新台幣對美元匯率貶值2.09％，貶幅及波動都小於其他貨幣。

央行外匯局長蔡烱民表示，去年美元跌多，今年美國提早降息預期淡化，依經驗，美元走強、殖利率反彈都對股市不利，導致國際金融市場動盪，全球股市去年底漲多，近期有所調節，16日多個股市都下跌。另，外資並未出現恐慌性匯出。

匯銀主管分析，外資匯出反映兩大市場利空，一是選後台海、斷交事件的影響；二是紅海危機發酵，伊朗涉入提高區域風險，導致市場避險情緒大幅升溫。當前地緣政治風險範圍擴大，外資可能持續謹慎，熱錢偏向先撤出回防。

「新台幣感覺有點反應過度」，匯銀主管認為，外資這波匯出比較像獲利了結，從技術面來看，新台幣已回到年線上，若後續幾天繼續站穩年線上方，代表去年底新台幣強升行情結束，將走入區間震盪格局，年線上方有季線31.6元，後續走勢相當關鍵。