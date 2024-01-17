參賽火熱 總買入278億

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台股2023年受惠AI狂潮推升，指數高低震盪約4,000點，吸引「權民」積極投資，由工商時報主辦的「第14屆台灣權王大賽」總買入金額衝出277.8億元次高紀錄，參與人數倍增，16日舉行頒獎典禮。金管會主委黃天牧表示，權證避險交易自2023年11月10日降稅來，權證市場確實較為活絡。以上市權證發行數來看，降稅後兩個月的發行檔數10,410檔，較同年9、10月的8,597檔增加21.09％，也較2022年11、12月的6,156檔增加69％。

臺灣證券交易所董事長林修銘指出，台灣權證市場規模穩定成長，2023年上市權證發行檔數達4.9萬檔，未來將持續提升交易基礎建設、簡化作業流程，協助權證等多元、多樣金融商品發展，讓台灣資本市場更添光彩。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所致力提供後台服務，以安全、可靠維繫市場發展，期盼未來券商提供多元化商品，也持續建立投資人正確理念，為權證市場提供更好的交易環境。

櫃買中心總經理李愛玲指出，權證是「以小資金參與大行情」的重要理財工具，目前參與權證交易的年齡層雖仍集中於31～50歲間，但21～30歲也是重要年齡層，本屆台灣權王大賽深入校園進行宣導及講座，將有助權證交易資訊向下扎根。

券商公會理事長陳俊宏指出，權證避險降稅通過後，對於權證市場發行、交易及穩定度上都具有正向發展效果，券商公會將加強推廣，預計下半年在權證模擬平台上舉辦交易競賽，帶動市場交易活絡。（相關新聞見A6）