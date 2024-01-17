上市櫃藏鏡人 5/20前全都露

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揪藏鏡人條款上路

上市櫃公司「藏鏡人」5月20日前全都露。證期局副局長高晶萍16日宣布，5月10日起初次取得上市櫃公司逾5％股權須在10日內公告，最晚5月20日現已逾5％但未達10％的持股者，都要首次公告，之後每增減1％，則要在2天內申報。

證期局以2022年底持股統計，約有3,307位持股5％至10％之間的大股東須申報，市場將對各上市櫃公司5％以上股東，包括家族投資公司、法人資金等更清楚了解。但政府八大基金則可「豁免」，採特別申報，即5月20日前作初次持股逾5％的個股申報，之後每半年申報一次即可；至於壽險業、投信台股基金等則未被豁免，要按新規申報。

現行是持股逾10％才須申報，過去上市櫃公司經營權之爭時，常出現市場派悄悄買進公司持股，直到觸及10％才被發現，公司派及市場措手不及，金管會參考美、日、韓、星法規，修證交法調降大量持股申報門檻，由10％降為5％，並給予1年緩衝期，今年5月10日上路。

高晶萍指出，持股逾5％而未超過10％的大股東現行不用申報，5月10日後若持股仍逾5％，就要在10日內，在公開資訊測站的大量股權公告申報區，公告三項資訊，一取得人相關資料（姓名、身份證字號）；二取得股份總額與占比；三取得目的。

法規排除政府管理的退休及保險基金，因考量這些基金肩負相關政策任務，具高度公益性，與一般股東性質有別，所以改採特別申報制，若現行持股逾5％，5月10日後10日內做初次公告，之後每半年（6月及12月底）公告即可，每變動1％的部分不用即時申報。

高晶萍說明八大政府基金，即包括勞保基金、國民年金保險基金、職業災害保險基金、積欠工資墊償基金、就業保險、農民退休基金、勞工退休基金，及公務人員退撫基金。

未來若有上市櫃公司或股東未依照新法申報持股，證期局指出，將依證交法178條，開罰24萬元到480萬元，並可強制要求處份未申報股票。根據金管會統計，2023年申報約403件、2022年為540件，這二年各裁罰3件，均與逾期未申報有關，罰鍰各24萬元。