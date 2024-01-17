金管會揪藏鏡人 壽險、基金業憂心「這件事」

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證交法大量持股申報門檻將自5月10日起降到5％，台股投資大戶的壽險業及台股基金操盤人等，都擔心投資逾5％的個股「全都露」，且每變動1％要2日內公告，恐出現市場跟單或預估投資方向，「操作彈性會降低」。

壽險業在法規預告期極力爭取「豁免」，希望採半年或一段時間再公告一次，但證期局回應，機構法人持股都一視同仁，逾5％是10日內初次公告、股權變動1％則是2日內，都是事後資訊，是否出現散戶跟單有待觀察。

壽險業投資台股市值長期介於1.5～2.1兆元，擁30多兆元資金的壽險業者擔心極易觸及5％申報門檻，現行保險法已明訂保險資金不得介入被投資公司的經營權，不具有出任董監或董監投票權，保險資金是保戶的資金，若頻繁公布持股變化，容易被市場解讀為「明牌」，可能引起散戶跟單，亦可能誤導投資人判斷。

證期局副局長高晶萍說，基於兩大考量，決定保險業要揭露投資逾5％個股：一、公益性，政府基金因具公益性可半年公告一次，但保險資金不具公益性質；二、立法目的即要資訊揭露，上市櫃存在家族持股與集團經營，機構法人揭露持股，可讓投資人判斷持股變動是否影響公司經營，因此決定一視同仁。而現行財報每季要揭露持股逾5％的個股，即時公告門檻從10％降為5％，金管會認為壽險業者只是將每季揭露時間縮短，執行無困難。

壽險業者則說，投資台股多以權值股為主，大多看好股息殖利率要領股息，不會頻繁進出影響就不大，但也有部分是機動操作、想賺資本利得，尤其是中小型或成長股，很容易觸及5％門檻，若不想公告，未來恐減少機動式投資，操作彈性會大幅降低。

但金管會保留「豁免」空間，強調若法令另有規定者，即可不適用5％申報門檻，若保險法規修訂排除保險業適用，保險業就能豁免。