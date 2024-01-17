黃天牧談WEF風險報告：AI假訊息竟成全球最大風險

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國際紛爭與日俱增，金管會主委黃天牧16日指出，近年來國際間對風險預測非常重視。觀察瑞士世界經濟論壇（WEF）公布的2024全球風險報告，未來二年全球最大風險是AI生成的「虛假訊息」風險，令他相當意外。前五大還有極端氣候、社會的極端化、資訊安全、跨國武裝衝突風險，樣態都不一樣，是業者、監理機關要重視與管理的風險。

他指出，過去最大風險都是環境風險，但最近二、三年，全球有疫情、升息、戰爭、通膨等風險，WEF全球風險報告中，未來十年前五大風險是極端氣候、地球生態崩塌、生物多樣化、自然資源耗竭、虛假訊息，顯示「虛假訊息」風險的重要性。

黃天牧以英國首相溫斯頓．邱吉爾的話來勉勵：「悲觀者在機會裡看到困難；樂觀者在困難裡看到機會」，表達他對台灣資本市場具有信心。

至於權證避險交易稅從千分之3降到千分之1已見效。黃天牧表示，權證避險交易自2023年11月10日降稅以來，不管是檔數還是交易量都較降稅前增長。2023年權證發行檔數65,472檔、年成長20％，交易金額達7,034億元、年成長6％，降稅前後也明顯成長；以上市權證發行檔數來看，降稅後二個月，即去年11月、12月的發行檔數10,410檔，較同年9、10月的8,597檔，增加21.09％，也較2022年11、12月6,156檔增加69％。若以上市權證交易數來看，去年11月10日降稅後日均權證成交金額24.31億元，相較降稅前21.87億元增加11％。

他說，權證成交金額占大盤比重於降稅前後尚無明顯變化，能形成為趨勢，應以較長時間觀察，但降稅後對發行面、交易活絡、報價效率上都有幫助。至於權證大賽的重點，是讓參與者進一步了解權證商品特色、風險屬性，量力而為、循序漸進累積投資專業，在市場上獲取利潤，另一特色為避險，有穩定市場功能。