類國是訪問 李強率10高官赴WEF 美方感不安

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以中國國務院總理李強為首的中國代表團日前已抵達瑞士訪問，並參加15日至19日舉行的達沃斯世界經濟論壇（WEF）。中方代表團陣容龐大、規格甚高，預計有「10位部長級官員」，大陣仗參與引發美國的憂心與不安。美國駐瑞士大使米勒將此視為一場「類國是訪問」。

美國媒體Politico引述美國國務院文件顯示，近年中美角力已經延伸至各類國際舞台上，面對中國積極參與世界經濟論壇，美方擔憂恐削弱由美國國務卿布林肯所率領美國代表團的存在感，為此討論調整布林肯的行程，爭取與瑞士聯邦總統阿姆赫德（Viola Amherd）會面，以確保美國在中立國瑞士和中國增加互動之際不會落居下風。

美國國務院文件中甚至提及布林肯在這次潛在會面中需要注意的禮儀，「米勒認為，如果S（國務院對國務卿的簡稱）不與阿姆赫德握手，將有損其形象」。

報導稱，美方擔心被中國「比下去」的擔憂有其根據，美國國務院行程顯示，本次論壇期間，布林肯並未有與中國官員會面的計畫；但美方官員透露，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）可能在期間會見中國官員。

另據新華社報導，李強14日抵達蘇黎世國際機場由阿姆赫德接機，雙方並共同搭乘專列前往瑞士首都伯恩。李強表示，中方願與瑞士進一步深化雙方政治互信，擴大互利合作。李強當日並與阿姆赫德宣布完成中瑞自貿協定（FTA）升級聯合可行性研究，中國還將給予瑞士單方面免簽待遇。本屆達沃斯論壇吸引來自120個國家和地區的2,800多位各界代表參加，討論議題包含俄烏及以哈衝突、氣候變遷與人工智慧。