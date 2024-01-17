台諾斷交 美方挺台 引發中方強烈抨擊

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台諾斷交後，美國國務院及美國在台協會（AIT）公開挺台，強調有關聯合國2758號決議，並沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系空間。此一談話引發中方強烈抨擊。

大陸外交部發言人毛寧16日表示，美國公然對主權國家獨立自主作出的決定說三道四，對中國外交竭力地污衊抹黑，為台灣地區拓展「國際空間」說項，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美方將繼續深化和擴大與台灣在許多共同利益和價值觀上的接觸，支持台灣有意義地參與國際社會並深化經濟關係，符合美國長期以來的一個中國政策。

另，AIT主席羅森伯格16日也表示，中國在爭取建交時做出承諾，卻經常沒有落實。美方致力與台灣維持強健的非官方關係，遵循基於台灣關係法、三個聯合公報及六項保證的「一中政策」，兩岸分歧要在不受脅迫的情況下以和平方式解決。美國也反對片面改變現狀，不支持台獨，支持兩岸對話。美台之間包括21世紀貿易倡議，及促進美台私部門在高科技產業雙向投資的「科技貿易暨投資合作架構」等經貿合作也會不斷成長。