村田大停工 國巨集團迎轉單

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全球電感主力廠商

日本能登半島大地震浮現後續效應，近日被動元件廠流出村田發給客戶的通知信，生產電感的穴水村田製作所（Anamizu）至少停工到5月中，建議客戶改用其他廠商的替代料，國巨集團旗下奇力新、臺慶科近日已經獲客戶垂詢，由於轉單的村田LQH系列屬於特殊型電感，加上停工時間拉長，台廠可望獲實質轉單。

■臺慶科最快2月底出貨

臺慶科16日表示，這一周的確接獲客戶詢問，相比於上一次311大地震，這一次轉單的電感屬於特殊型電感，影響相對較大，台慶科已經準備備料，讓業務爭取訂單，預估最快有機會在2月底開始出貨。

臺慶科在積極爭取認證及交貨之際也認為，相較於上次311大地震及海嘯的災害，當時共模濾波器（WCM）可以立即應對、支援，轉單力道強勁，這一次有較多的支援，轉單不會只有臺慶科一家。

國巨昨日則表示，奇力新已從上周開始的確收到很多客戶的詢問，公司將會盡力協助客戶端的需求，特殊規格的產品將加快認證。

■屬於特殊型電感轉單

據了解，村田要求客戶改用替代料的電感為LQH系列，除了村田之外，國內僅奇力新、臺慶科二家生產，該產品為特殊型電感，普遍用在各類移動電子裝置及網通產品上，由於規格較為特殊，提供這種形式電感的工廠不多，加上停工時間至5月中，影響程度恐擴大。

村田在相關文件中表明，地震影響一些工廠，特別是穴水工廠遭受嚴重損害，不僅有員工受傷，也有機器及建築物的損毀，並且面臨斷水、斷電的狀況，導致停工、運輸中斷，信件中也表示，穴水村田製作所至少停工到5月中，建議客戶改用其他廠商的替代料。

被動元件歷經長時間的庫存去化，目前工廠端的庫存均已降至正常的庫存水位，龍頭廠國巨預期庫存消化可望在第二季底告終；臺慶科在庫存去化之下，網通訂單也強勁回流，有機會於第二季重拾成長動能。