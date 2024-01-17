全球智慧手機 蘋果首次稱王

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2023年全球前五大智慧手機品牌市占比排行

全球智慧型手機產業在去（2023）年遇逆風，總出貨量年減3.2％、收斂至11.67億台，降到近十年來低點，同時連續霸居市占之首長達12年的韓系品牌廠三星（Samsung），也遭蘋果（Apple）超車，由蘋果以20.1％市占、首度拿下全球第一大。

依研調機構IDC出具最全球手機季度追蹤報告（IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker）的初步數據統計，蘋果去年度出貨量達近2.35億台、年增3.7％，市占率創高，並超前三星全年2.26億台、19.4％市占的表現，亦是前三大品牌廠中唯一有年增長的業者。

IDC全球研究總監Nabila Popal指出，蘋果的增長除了受惠整體高階手機區塊的成長趨勢外，其積極推動舊換機的優惠，與零利率分期付款的銷售策略，亦成功推動其市占的增長。

不過，蘋果在其最大的中國市場，也面臨越來越多的監管挑戰和來自華為的新競爭，另擠進前五大的傳音（Transsion）和小米等低階Android廠商，去年下半年也在新興市場的快速成長而出現強勁成長，今年度能否維穩龍頭地位仍待觀察。

智慧型手機市場的競爭仍激烈，IDC全球行動和消費設備集團研究副總裁Ryan Reith表示，整個Android領域正持續多元化，如華為已捲土重來、並在中國迅速取得進展，另OnePlus、榮耀、Google等品牌，都在低階市場推出了極具競爭力的產品，此外，折疊手機和AI手機功能也越來越受關注，預期智慧型手機產業將迎來一個非常有趣的時代。

全球智慧型手機市場去年度雖衰退，但第四季出貨量以優於預期的8.5％年增率，成功反轉回歸成長。IDC指出，此為因受年初總體經濟挑戰和庫存增加的影響，但總體而言，全球智慧型手機市場仍面臨挑戰，惟復甦動能也正在迅速發展。