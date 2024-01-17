童子賢：今年只會比去年好

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大選甫落幕，和碩董事長童子賢16日以台灣玉山科技協會理事長身分，出席該會歲末晚宴，會間受訪時表示，台灣處處有不同意見，但「海納百川、有容乃大」的開闊氣度，讓台灣能團結在一起。展望2024年，隨著戰爭衝突趨於和緩、通膨升息進入尾聲，產業庫存也清理乾淨、上游部分零組件及IC已見回溫，強調「今年只會比去年好」。

童子賢坦言，原預期去年秋天時產業就會回暖，結果不盡理想，以產業界營收表現來看，「約有5～10％的誤差」，和碩集團本身也有4.7％的下滑。然時序推進至今年，他直言「不會再比2023年差」，但會在第二季或是第三季看到整體產業回溫，目前能見度有限。

致詞時，童子賢表示，近年來世界局勢變化劇烈，美中大小角力不斷、俄烏戰爭、以巴衝突，還有最近的紅海商船遇襲事件等造成世界政經局勢持續緊張，對世界帶來負面影響，包括通貨膨脹、缺工缺料、物流運輸受阻…等。

在此同時，生成式AI的崛起、電動車逐步普及等，科技與時俱進持續推動各產業技術創新，多少為世界帶來一些正能量。選後台灣隨即回歸正常工作與生活，這也是台灣社會堅毅、安定、團結的另外一個面向，台灣也處處可以包容不同意見，讓台灣團結在一起，也讓科技界有競爭又團結，讓科技業能夠在世界占有一席之地的關鍵。

童子賢指出，在高科技產品出口帶動下，過去兩年台灣出超總額創下歷史前二高，也使得台灣以彈丸之地、成為全球中一座耀眼的島嶼，尤其來自半導體、資通訊／電腦和電子零組件等科技產品，占達台灣出口的55％以上，對台灣的貢獻度可見一斑。