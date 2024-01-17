法人：看好促銷效應 蘋果大陸降價 蘋鏈得利

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蘋果在大陸啟動全系列產品降價促銷，對此法人正面看待，認為此舉有助衝高大陸農曆年節消費旺季銷售，降低淡季對供應商業績衝擊；蘋果此時促銷，可望搶搭大陸農曆的消費旺季列車，衝高在大陸銷售量，不僅可為台廠在傳統淡季挹注業績，也可減輕第二季新舊產品交替的庫存壓力。

據市調Counterpoint數據，蘋果手機在去年雙11檔期的銷售額出現下滑，同時在大陸的競爭對手，安卓手機的華為、小米則在同期強勁增長，也讓蘋果備感壓力，此次據大陸蘋果官網公告，於1月18日～21日推為期4天「優惠促銷」，包括iPhone 15全系列、i14及i13，Mac、iPad、AirPods等商品均在優惠之列，最高降價在人民幣800元（約新台幣3,409元），單一品項最高折扣達7％，盼激起買氣。

蘋果供應鏈16日股價受到激勵，包括供應蘋果Type C供應鏈的宣德，配合12月營收年增10.28％表現佳，股價開高走高上揚漲5％，帶量站上所有均線，其他如華通、玉晶光、台光電、穩懋及臻鼎-KY等，盤中股價也逆勢走高，上漲逾1％～2％，優群、雙鴻、廣達等供應鏈，股價也收紅K，優於大盤表現。

華南投顧董事長儲祥生表示，蘋果手機目前在大陸市占率看起來雖仍是第一，但隨著三星、華為及其他大陸品牌旗艦機陸續推新品，蘋果銷量若賣得不好，一定以降價進行促銷，可望增加銷量，對台廠供應鏈在出貨量上，短期一定有所助益。