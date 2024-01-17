開放銀行登三階 可作5業務

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開放銀行第三階段來了。金管會16日公布，已核備銀行公會自律規範，開放銀行第三階段可開放五項業務，即存款、信用卡、貸款、支付及手機門號轉帳等，讓金融業可申請與第三方服務業者（TSP）串聯、合作，開創更多創新金融服務。

亦即民眾未來可望透過第三方服務業者的APP，同時向好幾家銀行申請信用卡、或了解轉貸哪家銀行最優惠等。銀行若已找好合作的第三方業者（TSP），即日起即可向金管會申請開辦第三階段。

開放銀行即是將金融資訊主導權還給消費者，透過第三方服務業者，消費者可用一個界面同時享有多家銀行的服務或比較商品資訊後，選擇某一銀行的商品，台灣採三階段開放，第一階段為公開資料查詢，2019年9月上路，第二階段是消費者資訊查詢，2020年12月開始，第三階段則是交易面資訊。據金管會統計，至2023年底，第一階段共有27家銀行參與，第二階段有17家銀行參與。

銀行局副局長林志吉指出，第三階段開放五大類業務，包括存款、信用卡、貸款、支付及手機門號轉帳等。因第三階段擴及到交易面，初估第一階段與第二階段有參與的銀行意願會較高。

未來民眾可在第三方APP申請活存轉定存，或透過APP同時申請好幾家銀行的信用卡，或申請車貸、房貸、小額信貸等；又或民眾在電商買手機，可同時申請帳單分期或在同一介面取消分期；也可藉由第三方APP同時轉帳到好幾家銀行的帳戶，但轉帳會設有限額，基本上不會大於現行銀行的約轉與非約轉限額。

林志吉說明，第三階段自律規範要求，消費者進入第三方的APP要符合銀行APP等級的身份驗證，且消費者每一次查詢、交易，TSP業者都要通知，如推播、Email、簡訊等，銀行在審核交易資料時，也要定期通知消費者交易情況。

若出現爭議，在一定金額內要由銀行先墊付，規定是每一位、每一事件在2萬元以下，若是多數消費者同時發生爭議，每一事件合計1,000萬元以內。

遠傳已宣布4月中旬退出開放銀行第二階段，第二階段TSP業者僅剩集保與16家銀行合作。是否影響第三階段發展？金管會表示，會適時了解業者參加意願。