開放銀行第三階段 銀行樂見：助拓展金融生態圈

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開放銀行邁入第三階段，銀行業者多表示樂見開放，有利拓展金融生態圈，將選擇適當的TSP業者合作，積極規劃，逐步導入創新的開放銀行業務。

國泰世華銀指出，因為第三階段開放的轉帳和申請業務，有機會協助金融業者切入更多場景並獲客，預估有更多銀行願和TSP業者合作發想創新金融應用，也期待藉由開放銀行第三階段，打通集團內跨子公司資源串接，並攜手電信、電商、旅遊業等跨產業合作夥伴，讓金融更深入客戶的日常，讓金融創新無所不在。

台新銀行表示，對開放銀行第三階段有高度參與意願，目前除內部積極討論外，同時也與TSP業者洽談合作的可能性。

公股銀行意願亦高，第一銀行表示，持續參與銀行公會開放銀行研究專案小組、及財金公司開放API研究暨應用發展委員會等會議，將依循第三階段規劃的業務項目與開放進程，進行階段性API服務項目釋出及洽詢合作業者，討論交易面API應用需求。

土銀第一階段是與麻布記帳合作，包含存款分類產品、台、外幣活存與定存、外幣幣別、匯率等資訊查詢，第二階段與集保合作提供查詢服務，將持續辦理第三階段交易面資訊作業。

合庫近年來因應開放銀行趨勢，委請顧問引導及透過跨部門協作，將優先以醫療健康為核心場景，已與台北榮民總醫院、台大醫院簽訂合作意向書，聚焦醫療相關開放金融服務場景，預計以點數回饋鼓勵民眾使用碳排量較低的醫療服務，如視訊看診、線上繳費等，未來將持續與醫療院所合作，打造醫療健康生態圈。

華南銀指出，將配合第三階段訂定技術與資安標準，選擇適當的TSP業者合作，持續拓展華南金融生態圈，滿足民眾不同場景的金融服務；彰銀強調，將配合財金時程逐步提供第三階段服務；臺企銀說明，將透過API與企業客戶合作，尋求合適的應用場域，滿足企業客戶需求。