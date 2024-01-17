上市櫃永續資訊納內控 明年上路

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金管會力拚永續發展再祭新規。證期局副局長高晶萍16日預告修法，將要求1,813家上市櫃公司及證券期貨服務事業，要將「永續資訊管理」納入內控制度，並納為年度必要稽核項目，金管會給予一年緩衝期，預計2025年1月1日上路。

高晶萍指出，為強化上市上櫃公司重視環境、社會及治理（ESG）等永續資訊揭露品質，並提升蒐集、運用及編製永續資訊的能力，將修法明定上市上櫃公司及服務事業內部控制制度，應包括永續資訊管理，且為使各公司及事業落實執行，明定應將永續資訊管理納為必要稽核項目。

如何將永續資訊管理納入內控？高晶萍指出，證交所、櫃買中心將同步制定範例與指引，提供給上市櫃公司參考，預計法令正式實施後會同步制定，未來除非完全沒訂到內控中，才會以證交法處罰，但初期還是以輔導公司為主。

所謂「永續資訊」，高晶萍說明，包括範疇一、範疇二、氣候變遷對公司影響等資訊，還有去年發布的「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，要求上市上櫃公司應依資本額規模，分階段接軌IFRS永續揭露準則、要揭軌永續資訊S1、S2等，都是在陸續建置永續資訊。

高晶萍強調，若以2024年必須要編永續報告書的上市櫃家數來看，有1,813家須將永續資訊管理納入內控，2025年起資本額20億元以下的上市櫃也都要編永續報告書，因此起始點訂在2025年1月1日上路。

金管會說，為廣納多方意見，這次修正草案將預告60日，各界可提出意見，歸納意見後再正式公告上路。