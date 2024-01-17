布局減碳綠色商機 台塑新智能X漢翔 打儲能世界盃

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台塑新智能營運規劃目標

台塑新智能16日與航太產業領導大廠漢翔簽訂合作備忘錄， 將透過台塑新智能的磷酸鋰鐵電芯在地生產優勢，結合漢翔多年大型統包工程能量，共同開發具競爭力的國產化儲能系統解決方案，並籌劃發展性、前瞻性策略框架，進軍全球儲能市場。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，電動車及儲能產業發展需求與日俱增，其中最關鍵核心資源就是電池技術及生產量能。彰濱工業區2.1 GWh電芯廠將於七月正式生產，未來提供電芯不僅符合多元車用規格，更是全台唯一可應用於儲能系統的國產電芯。如今，與漢翔策略合作將更有利共同打進儲能世界盃。

台塑新智能致力深化台灣儲能產業，除發展國產磷酸鋰鐵電芯，還自行開發電池管理系統、具備規模化電池模組生產能力、 提供完整技術資源，從上游、中游到下游建立長期且穩固的產業鏈，讓儲能系統成為台灣再生能源及節能減碳的最大後盾。

「儲能技術合作暨全球市場開拓合作備忘錄」簽約儀式在台塑總部舉行，王瑞瑜、漢翔董事長胡開宏親自簽署，邀請GE Vernova太陽能及儲能解決方案亞洲區商務總監Shiv Aggarwal見證。

胡開宏指出，漢翔看好能源減碳綠色商機，自建三座儲能示範案場貢獻穩定營收。另在台電通霄電廠、中油永安及梧棲電廠建置統包工程，打出口碑。漢翔延續航太電控技術及大型電廠統包工程能量，布局自有能源管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS）核心技術，以全方位能源統包公司為定位，開拓藍海市場。

台塑新智能總經理劉慧啟說明，雙方目標一致要以國產化儲能系統開拓全球市場，將採台塑新智能之電芯、模組、電池櫃，並建置儲能驗證平台以銜接雙方技術，包括機櫃設計、消防安全及各項軟硬體建置，以客觀、可靠方式證明產品卓越品質且符合法規認證。未來進一步擬定國內外共同行銷策略，擴大儲能市場占有率及影響力，開創雙贏局面。