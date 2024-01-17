期交所去年EPS 5.59元

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臺灣期貨交易所16日公告2023年稅後純益30.5億元、每股稅後純益（EPS）為5.59元，相較2022年稅後淨利達33.28億元、每股稅後純益6.95元雖稍微減少，但全體期貨商去年前11個月稅前盈餘大增23％、達83.5億元，業界認為，意味著期貨市場景氣持續活躍。

據統計，期貨市場2023年交易量達3.2億口，交易量連續四年突破3億口，由於台股現貨市場全年呈現上漲走勢，交易人利用期貨市場避險需求減少，導致期貨市場交易量減少，較2022年3.8億口減少，減幅15.6％。不過，整體法人參與仍與2022年相當，達51.89％。

台灣期貨市場四大主力商品依序分別為：台指選擇權、小型台指期貨、個股期貨及台股期貨。其中以個股期貨表現持穩，日均量21.8萬口；其他三項商品日均量分別是：台指選擇權日均量73.7萬口、小型台指期貨日均量24.7萬口、台股期貨日均量13.8萬口。

期交所指出，回顧2023年推動重要業務成就，包括：一、推出新商品完整美股指數商品線，12月18日推出美國費城半導體期貨，成為美國境外唯一同時掛牌美國四檔主要指數期貨之交易所；二、全商品適用動態價格穩定措施，成為亞洲第一個全部商品皆適用動態價格穩定措施的主要期貨交易所。

三、持續完善強化衍生性商品市場風險管理；四、拓展交易系統功能，提供交易人便利服務；五、積極引資加強國際交流合作機會；六、積極推動落實ESG永續發展；七、積極防範金融投資詐騙及多元推廣期貨教育。