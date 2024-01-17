期交所交易量 連四年逾3億口

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臺灣期貨市場去年交易量達3.2億口，連四年突破3億口，日均量135.8萬口，市場交投熱絡，期交所將持續努力耕耘本業，並善盡企業社會責任、支持社會公益事業，致力永續發展，展望2024年，在商品規劃、交易制度、結算制度、資安、海外引資、ESG均有重要業務推動，其中台積電個股期貨將於1月22日納入夜盤交易，活絡外資參與國內資本市場。

期交所透露，推動台積電個股期納入夜盤可說領先全球市場，國際上很少將個股期貨商品開放至夜盤；未來也會適時增加夜盤的股票類商品標的，並研議納入ETF選擇權、個股選擇權的可行性，當前考量到上市櫃公司收盤後若發布重訊，可能影響到夜盤個股期貨、隔日現貨市場等因素，仍在研議解決方案。

期交所也指出，推動台積電期貨優先納入夜盤，主因掛在美國的台積電ADR，平均交易股數較台積電台股現貨多2倍，若從交易金額來看則更高。由於價格溢價較多，因此，期交所認為發展個股期貨掛夜盤具交易空間，且國內交易手續費較海外交易更具優勢，未來第二階段也會納入其他個股期貨。

期交所2024年將持續推動其他重要業務，包括：商品面：一、客製化期貨及選擇權：首先將於1月先推出客製化小型台指期貨，交易人可彈性選擇到期日以因應市場波動變化；第二階段則規劃推出客製化台指選擇權，交易人可自訂到期日及履約價格，以與投資組合部位密切搭配控風險。

二、微型商品：考量全球主要交易所皆有微型契約，滿足小額交易需求，期交所亦將跟隨全球潮流、符合散戶的需求，就現有商品評估推出微型契約，讓交易人建構更多元投資組合，精確規避現貨市場風險。

制度面：除台積電期貨納入夜盤，也規劃今年建置期貨市場大數據平台，揭露期貨市場交易樣貌，包括提供交易人簡單易懂、方便運用之期貨市場指標，以及分析期貨市場交易人行為，提供夜盤數據分析，多面向解構夜盤交易。

同時，期交所持續完善新台幣IRS應實施集中結算，爭取美英加等國的永久QCCP認可及優化結算服務；另為提升業者資金使用效率，研議開放美國公債和國際版債券抵繳保證金，並規劃提供開放式網站的保證金模擬試算服務。