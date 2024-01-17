高端合約曝光 重大爭議解密

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

政府採購高端疫苗契約內容

爭議不斷的高端疫苗採購契約，衛福部疾管署16日對外公布，選前引發重大爭議的項目全部解密。根據合約內容，契約必須封存5年，且不能單方面公開，疫苗最終價格為單劑量881元、多劑量810元。至於為何採多次簽署，主要是發現保密條款不足，因而增加保密合約。

高端採購合約中，最為爭議的疫苗價格高於700元的預算編列，疾管署長莊人祥表示，700元是粗估預算，也沒有估到冷鏈費用，而高端實際報價為950元，雙方進行議價後，才爭取到單劑量881元，多劑量810元。

中間的落差價格，莊人祥表示，指揮中心在2020年11月時，就曾對外說明，疫苗的採購經費為115億元，如果以採購1,500萬劑來計算，每劑大約是700元，但不含有冷鏈或其他的運輸費用。

莊人祥說，2021年2月～5月間疾管署與多方議價時，高端最初報價單劑950元，經過協商，才調整為單劑量881元，多劑量為每劑810元，且增列疫苗配送點達200點，疫苗驗收到出貨，廠商都要負全部保管以及銷毀責任等其他作業支出。

為何遲至選後才公開？莊人祥說，由於當初採購議約時，政府與廠商雙方須嚴守5年保密義務，提前公開必須高端同意，如果單方提前公開合約，不僅違約也影響之後採購藥品的困難。高端16日經董事會決議授權衛福部提前公開後，疾管署就採取最快的速度公開。

莊人祥強調，依照合約內容是封存5年，並沒有30年約定，這是比照國際商業慣例，且保密條款不只有與高端有簽訂，AZ保密時間也是5年，Novavax保密7年、BNT為10年，而莫德納則不同意解密。

至於契約分兩次簽，莊人祥解釋，2021年5月28日與高端簽署採購契約時，是依照公共工程委員會財物採購契約範本，但範本的保密條款不足，所以才在2021年7月19日增補保密合約書。

另外，高端表示，希望政府也能公開聯亞的合約，因政府並未獨厚高端。