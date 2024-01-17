保瑞2.1億美元 併美百年藥廠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近十年保瑞收購概況

生技股王保瑞再報併購喜訊，16日宣布以最高2.1億美元（約合新台幣66億元），收購美國百年藥廠Upsher-Smith，正式插旗美國。由於Upsher-Smith年營收約新台幣75億元，法人看好，2024年保瑞集團年營收將突破200億元大關，躍居生技股業績龍頭。

創立於1919年的Upsher-Smith，是在2017年時由日本製藥集團Sawai以10.5億美元收購多數股權；此次保瑞向分別向Sawai Group、日本住友商事集團旗下美國子公司Sumitomo Corporation of Americas，各買下80％、20％股權。

保瑞董事長盛保熙指出，當初日廠收購Upsher-Smith，原本規劃美、日兩地產品與生產基地的相互結合，但收購後並沒有實現；日本近年出現的缺藥潮，日本政府期許位居日本最大學名藥廠的Sawai將重心移回日本當地，加上疫情爆發與美國高利率環境造成的景氣調整，是賣方此次出售的主因。

Upsher-Smith擁有48項已上市量產藥品，包括神經內科、精神科與腸胃用藥等，生產基地在明尼蘇達州的Plymouth（普利茅斯）與Maple Grove（梅普爾格羅夫），其中位於Maple Grove的生產基地為目前美國口服固體製劑廠中單一最大廠區，並擁有自己的倉儲及物流中心，該廠區近期完成廠房擴建，並獲美國FDA查核通過，總產能達35億劑。

盛保熙表示，此一併購不僅是保瑞集團進軍美國本土市場的第一個灘頭堡，未來也可整合安成藥資源，未來雙方在產品線銷售與生產，將是很完美的結合。

保瑞表示，此併購案還需要經過美國聯邦貿易委員會審查，需4至7個月，預期下半年完成。