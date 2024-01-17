年前趕工潮 無薪假大減逾2千人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

勞動部16日公布最新無薪假統計，目前有314家事業單位正在無薪假、實施人數為7,562人，較去年底減少52家、人數減少2,202人、為近2年來新低，其中以製造業減少2,158人最多。勞動部表示，製造業中以金屬機電工業與資訊電子減少最多，廠商多反映因為訂單回穩，且陸續接到客戶農曆年前提前下單。

據統計，這次實施無薪假的多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多為3個月以下。從人數來看，製造業仍是大宗，有192家、6,688人，其次為批發及零售業90家、736人，其餘行業低於百人水準。製造業又以金屬機電工業最多，有127家、3,683人，其次為資訊電子工業37家、1,837人，化學工業有11家、778人，民生工業有17家、390人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次無薪假主要減少在製造業，與去年底統計的相比，減少18家、2,158人，其中又以金屬機電工業與資訊電子工業減少最多，分別減少1,444人、597人，且這次停止無薪假8成都是規模在百人以上企業。

在金屬機電業中，一家自行車大廠減少實施約400多人、一家自行車零件相關廠商停止實施約100多人，另外也有兩家半導體設備廠商共減少兩百多人；資訊電子工業中，有一家光電零件業者及一家被動元件業者，分別通報停止實施約200人無薪假。

王金蓉說，雖然有少部分中大型企業認為，這次停止實施無薪假，是客戶趕在農曆春節長假之前下訂單，但很多大型業者都表示，這次訂單回穩復工後，未來將不會再實施無薪假。

王金蓉強調，這一期無薪假人數是疫情後、近2年的新低，預計1、2月的無薪假會受到農曆春節影響持續減少，但春節因素排除後，廠商在3月是否會恢復實施仍要評估。