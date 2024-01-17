權王大賽 參賽倍增至6,000人

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第14屆台灣權王大賽

台灣權王券商大獎得獎名單

由工商時報主辦，臺灣證券交易所、櫃買中心、集保結算所、證券商公會，以及元大、中國信託、兆豐、永豐金、統一、國泰、凱基、群益金鼎等八家券商協辦的「第十四屆台灣權王大賽」結果出爐，今年競賽總報名人數近6,000人，較前屆近乎倍增，累積總買入金額也高達277.8億元寫史上次高，顯示在權王活動推波助瀾下，權證市場日趨火熱。

工商時報與證券商攜手推動權證市場，舉辦權王大賽第14年，開賽至今近56萬人參與，累積總買入金額達近新台幣1,400億元，在本屆台灣權王大賽中，八大券商推廣權證市場不遺餘力，群益金鼎證券以「本屆權王大贏家得獎券商客戶、總報酬率最高」獲頒「最佳卓越獎」；永豐金證券以「競賽報名人數最多、總買入金額最高」榮獲「最佳旺市獎」；兆豐證券則以「本屆實動率最高，達64.71％」奪得「最佳動能獎」；元大證券則以「積極推動競賽活動，總累積實動戶數最多」，獲頒「最佳績效獎」。

此外，中國信託證券則因分公司績效優良，單一分公司實動戶數破百，而獲得「最佳精進獎」；統一證券獲利金額成長率飆升，較上一屆成長率為2.09倍，獲頒「最佳突破獎」；國泰證券實動戶數表現亮眼，實動率較前次成長1.1倍，獲頒「最佳潛能獎」；凱基證券總買入金額與報名戶數皆名列前茅，表現優異，獲頒「最佳業績獎」。

而每年皆備受期待的最大獎「權王大贏家」，本屆獲獎參賽者績效再度技驚四座，由在群益金鼎證券下單的參賽者，以高達6,831.9萬元獲利金額抱走冠軍，且因透過不同券商下單，同一參賽者更以在永豐金證券下單獲利的5,736.6萬元順勢帶走亞軍頭銜，冠亞軍兩大獎項全包辦，個人在本屆競賽中總獲利金額高達1.25億元、突破億元大關，寫下權王新里程碑。