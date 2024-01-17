如何透過閉鎖公司控制家族股權

文／王雪娟、林禹維■寰瀛法律事務所資深合夥律師、資深律師

因未事先規劃與溝通家族接班事宜，導致後代爭產，疏於專心經營本業，最終讓外人入主企業的事件屢見不鮮。有鑑於此，已有家族企業主期望能以「閉鎖性股份有限公司（下稱「閉鎖公司」）」方式，安排家族企業的控制與傳承。然究竟閉鎖公司有什麼特色能夠維持家族控制與傳承呢？

■閉鎖公司的股份不能任意轉讓

一般公司是以股份得自由轉讓為原則，但閉鎖公司為了維持其閉鎖性，公司法特別規定閉鎖公司必須在章程中載明對股份轉讓的限制。亦即，閉鎖性公司可以於章程訂定「同意條款」或以同一條件優先承購之「先買條款」等作為限制股份轉讓之方式，且若股東違反章程訂定之股份轉讓限制規定，則轉讓原則上為無效。

簡言之，家族企業主在利用閉鎖公司作為家業傳承的方式時，可透過在章程中訂明轉讓限制的「同意條款」或「先買條款」以避免對於經營企業不感興趣的後代子孫，出賣其因繼承所取得的股權，而導致非我族類進入家族企業的控股架構的體系中。

■複數表決權股與黃金股的設計

閉鎖公司得發行複數表決權，或對特定事項有否決權的特別股（黃金股），使得家族企業在利用閉鎖公司作為控股機制下，得透過發行此種複數表決權股或特別股給接班的家族成員，使其得以確實掌握家族企業的決策權。

家族企業主若利用閉鎖性公司作為控制之方式，除了得運用上述限制股份轉讓外，亦得藉由家族股東間以書面約定表決權行使之方式，匯集家族股東之力量共同行使表決權，以鞏固對企業的主導權。採此方式的優點，可以避免家族成員藉由公司法第173條之1規定，與外人結合召開家族企業的臨時股東會，發生家族企業最不樂見之經營權爭奪戰。

依經濟部94年7月15日經商字第09402094290號函：「按公司法第131條之規定，發行之股份得以公司事業所需之財產抵繳。準此，發起人以股份抵繳所認之股份，倘該財產為專業投資公司所需者，自得抵沖之。…」亦即家族企業主可透過其所持有的家族企業股份，作價出資設立閉鎖公司作為家族企業的投資控股公司，而透過家族企業股份充抵所投資之控股公司股款的方式，除須注意是否產生相關稅賦外，亦須注意若為上市櫃公司之董事、監察人、經理人或持股超過10％之大股東須向主管機關申報，及是否有公司法第197條規定因轉讓持股超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，當然解任之問題。

又，閉鎖公司有股東人數不得超過50人的限制，因此，若閉鎖公司之股份是由個人所持有，則於發生繼承情事時，即可能發生股東人數超出上限之情形。因此，於考慮當家族成員人數有日漸增加之可能時，建議宜搭配信託、家族憲法、家族理事會或家族辦公室等，綜合規劃家族企業的傳承與接班事宜。