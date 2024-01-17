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有正確的知識不容易，因為社會上處處是道聽途說的流言。然而，有知識又能有勇氣，不屈從權力說出實話更加不容易，文天祥在正氣歌裡推崇兩位史官：「在齊太史簡，在晉董狐筆」，就是這個道理。

過去政府官員勇於對當權者說真話，1970年代李國鼎當財長時許多看法和閣揆蔣經國不同，常與之爭辯；1990年代尹啟銘出任工業局長，對於總統李登輝指示研議縮減六輕隔離水道時，也從專業考量而堅持不可再減。2000年政黨首次輪替之初，多數文官還是勇敢的，談到能源政策仍堅持核電的必要，談到美國對我們施壓仍會斥責美方的霸道，至於談到兩岸政策，更會示警要當局放寬視野，以免「時不我予」。

20多年過去，如今文官不復當年，非但沒有人敢反駁當權者的意見，甚至有些人還會附和。莫看這小小的附和，久而久之形成風氣，不專業的胡話就愈來愈多了。

昔日文官那種雖千萬人吾往矣的勇氣，如今已消失得無影無蹤，文筆雄渾的新聞稿不見了，附和而不專業的回應稿俯拾皆是。可以這麼說，這是半個世紀以來文官體系最弱勢的年代。

不過20年，各部會文官竟變得如此弱勢，政治力之可怕，於此可知，若準總統賴清德不約束這個權力，不改變權力凌駕專業的風氣，未來四年難期有成，尤其如今政府所任命的政務官，空降者居多，既是空降，專業自然是不足的，在這樣的情況下，若不鼓勵文官直言，國家大政豈不是要走在錯誤的路上？

總統大選已經結束，四年總統任期正要開始，政府施政方向固然重要，然而施政仍得靠文官來規劃、審查、執行、管考。一個有士氣、有遠見、有勇氣的文官體系可以讓施政走在正確的路上，但如果文官士氣得不到鼓舞，欲言而不敢言，必致附會之聲溢滿朝堂，專業之論噤若寒蟬。如此四年施政，馬屁愈來愈多，專業愈來愈少，君子道消，小人道長，台灣經濟還有前途嗎？社會還能安定嗎？

台灣去年人口出生降至13萬5千人再創歷史新低，兩岸貿易紛擾波及國內產業也不容低估，加以通膨壓力仍在，實質薪資倒退，貧富差距擴大，這些問題在在需要借重文官的專業。比起召開國是會議聽取建言，如何重建一個健全而勇敢的文官體系更加重要，因為再好的政策，其規劃、執行、管考、統計仍須仰賴文官，若這些過程皆是專業之言，則經濟社會必然進步，如果這些過程充滿馬屁吹噓之言，那台灣經濟社會想不衰敗，恐怕也難。