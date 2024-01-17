匯率替代避險的關鍵風險指標

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文／張士傑■政治大學風險管理與保險學系教授

面對台美利差使得人壽保險公司的外匯避險成本高漲，直接影響投資獲利表現，除建議提高外匯價格變動準備金的提存金額外，壽險公司採取換匯交易（FX Swap）與透過無本金交割遠期外匯交易（NDF）避險策略，持續進行動態及滾動式調整以發揮穩定當期損益的效益，而傳統避險工具成本過於昂貴時，利用替代避險（Proxy hedge）策略可降低海外投資避險成本。

透過以下市場現況分析，再次釐清壽險業匯率風險控管機制：

■匯率避險對壽險業有其必要

壽險業持有海外債券及股權資產高達7成，就匯率避險的風險及收益分析，因固定收益債券較股權資產之市值波動度低，債券若沒考慮匯率避險，財務報表將顯著受匯率影響。境內新台幣雖可透過換匯交易鎖定每期匯率風險，合約到期後仍將面對換匯成本變動，因換匯所支出的避險成本將會大幅減低預期投資收益。

面對匯率波動，壽險公司避險成本似僅於平穩損益之支出，當子公司財報表現合併至母公司後，損益結果就會反映至資本市場的股價，也影響母公司（金控或上市投控公司）的籌資成本。避險策略對於財務槓桿高之金融機構尤其顯著，選擇合適的避險策略可以產生較低之避險成本時，基於避險屬於反向交易，將改變原先投資收益，形成淨現值為零的投資計畫，控管避險策略勢必涉及風險與收益之抉擇，有如天秤二端如何取得平衡，乃涉及企業的風險胃納與交易限額規範。

■替代避險策略的成功關鍵

替代避險策略降低避險成本基於替代貨幣（Proxy currency）須與被避險貨幣具高度相關（high correlation），同時替代貨幣之利率水準預期高於被避險貨幣，才能有效降低避險成本。但利用高息貨幣取代策略，前提條件是相關性的持續，替代避險策略同樣具風險，如果關鍵因素消失，將無法產生原有避險效果，當市場投資觀點皆處於同方向時，市場流動性將影響替代避險的效果。

目前市場上多以韓元為替代貨幣，基於韓元與新台幣相關係數高且韓元利率較新台幣高，可有效降低避險成本。除相關性考量外，替代避險優劣分析若不充分，亦可能會導致更大複製誤差或更高交易成本，審慎選擇替代避險貨幣有助於降低交易頻率，節省交易成本，同時控制追蹤複製誤差。

■匯率走勢所依據的理論基礎

有效執行匯率避險策略涉及市場解讀與判斷，如熟悉的購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP），常借用經濟學人（Economist）之全球大麥克指數（Big Mac Index）比較不同國家間經濟生產力和生活水準指標，以2023年為例，若台灣大麥克漢堡售價為新台幣75元，美國售價為5.58美元，意味著1美元等價於新台幣13.44元。

當然，PPP尚無法反映國家所得分配、各國間商品與勞務品質差距等問題，亦無法反映國際間政治因素影響。然而，若是引用利率平價理論（Interest Rate Parity Theory），兩個國家利差相等於遠期匯率及即期匯率差，目前美元存款利率高於新台幣存款利率，自然反映較高的匯率避險成本。

替代避險策略的關鍵風險指標（Key Risk Indicator, KRI）為何？壽險公司考慮透過替代避險策略降低跨期避險成本時，無論是以單一貨幣或是一籃子貨幣方式，可以分析：（1）使用替代避險與已避險部位於現有利差交易（the carry）之獲利差異，以顯示替代避險是否優於常態避險；（2）替代避險與完全避險部位之剩餘追蹤誤差（tracking error），視為替代避險效益的重要控管指標。

當壽險公司經理部門擁有專業資訊優勢，透過合宜精準的避險策略可以增加公司價值，而公司所採取的避險策略與避險比例必須依循企業的經營目標，涉及公司治理與董事會職能。此時，避險策略將不僅是創造淨現值為零的曝險部位，而是更積極地進行加值型風險管理策略。