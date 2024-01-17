摩通：投資亞洲 首選印度股市

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摩根大通亞股策略師達斯（Mixo Das）表示，印度股市目前是全球投資者最喜愛的市場之一，也是摩通在亞洲市場的首選。他還認為，外資今年不太可能重返中國市場。

達斯接受CNBC採訪時指稱，印度「此刻是我們的首選市場」，他強調隨著愈來愈多企業採用「中國加一」策略，將使得該南亞大國得以持續受惠。

他提到，越南雖然也是尋求設立製造設施的有力競爭者，不過印度無論在大小與規模上，都足以完全取代或是增強投資者與製造廠商所要求的產能。

蘋果在印度首家零售店已在去年4月開幕，緊接8月它又在該國開始生產iPhone 15，這也引發其它大型企業把印度視為理想製造產地的樂觀情緒。

至於原本在印度就設有基地的企業也在擴大產能。印度最大汽車製造商Maruti Suzuki日前宣布將斥資42億美元在印度興建第二家工廠。

甚至越南電動車製造大廠VinFast本月稍早也宣布，計劃投資約20億美元在印度設立一家工廠。這些都大幅提振投資者對印度股市的信心，該國股市在去年，是亞洲表現最佳的市場之一。

新的一年開始，印度股市強勢不減，Nifty 50和BSE Sensex分別在15日亞洲交易中到攀升到22,081.95與73,000的歷史新高。不過16日在亞太主要股市全面收黑拖累，轉而下跌近3％。

相較對印度股市的前景看漲，達斯指出中國經濟成長放緩，導致該國股市去年為連續第三年年線收黑。

達斯提到，中國市場曾經有一些時間出現「戰略性上漲」，不過該反彈卻無法持久。他進一步解釋這是因為散戶信心低迷，因此進場投資股市的意願不高。此外外資今年重返中國股市的機率也不大。他說：「外資在2024年不太可能大規模回歸中國市場。」

他補充企業信心可能需要更長時間修復後，才會看到「較健康」的中國市場。