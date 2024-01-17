ECB是否降息 奧、葡央行總裁交鋒

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歐洲央行（ECB）官員、奧地利央行總裁赫爾茲（Robert Holzmann）15日表示，ECB可能2024年暫緩啟動降息，此說法與市場預期背道而馳，但也呼應近日其他官員的鷹派論點。相隔一日，ECB鴿派官員、葡萄牙央行總裁沈德諾（Mario Centeno）卻持不同看法，向外界強調歐洲通膨下降已有進展。

赫爾茲出席世界經濟論壇（WEF）接受CNBC訪問，當被問及啟動降息時間是否最快在今年4月，他直言：「我擔心人們可能要大失所望了。」

赫爾茲說，「我無法想像我們要談到降息議題，因為我們根本不應該討論這個。最近幾周所呈現的情況都朝向反方向前進，所以我傾向預料今年不會降息。」

赫爾茲提到，「除非我們清楚看見通膨降至2％，否則我們不會作出任何要降息的宣告。」他還表示中東情勢的動盪不安，是造成潛在通膨的最新風險。

赫爾茲呼應其他官員的鷹派說法。ECB管理委員會委員、德國央行總裁納格爾先前提及還不到考慮降息的時候。ECB首席經濟學家萊恩也稱，降息並非該央行近期討論話題。

相較於ECB官員近日釋鷹聲，葡萄牙央行總裁沈德諾16日指出：「我們不需要再做更多事情為讓中期通膨返回2％。」

當問及降息的潛在時間點時，沈德諾表示「我們在過去3到4個月對於通膨數字下降的情況感到很驚訝。儘管預測上有一些小失誤，但整體而言是正面消息，因為這代表緊縮的貨幣政策已經發揮效果。」

沈德諾1月初曾說，由最近的通膨進展來看，預料ECB不必等到5月才做出決定。此話一出，外界推測可能降息時間應該是4月。