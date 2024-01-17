力拓鐵鋁銅年產量上升

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全球第二大礦業公司力拓集團（Rio Tinto）16日發布捷報，隨著在澳洲和蒙古拓展業務，按銅當量計算，力拓在2023全年總產量估計比2022年同期成長破3％。

去年力拓在澳洲的鐵礦砂產量達3.315億噸，較前年成長2％，出貨量為3.318億噸，成長3％，西澳皮爾布拉（Pilbara）出貨量創歷史第二高。

該礦商的工業鋁和銅也雙雙達標，旗下的加拿大Kitimat鋁冶煉廠恢復全面生產，年度鋁產量約為330萬噸，年增9％，達其預測值上限。

先前買下蒙古最大銅金礦床Oyu Tolgoi的控制權，力拓今年產銅62萬噸，較前年成長2％，同樣接近目標上限的64萬噸。

全球的鐵礦砂出口量每5噸就有3噸來自澳洲，力拓目標澳洲產能將達3.45億至3.6億噸，除了在皮爾布拉拓點，同時投資幾內亞史曼杜（Simandou）的大型採礦項目，該地為全球最大的高品級鐵礦區。

除了著眼於高利潤的鐵礦砂業務，力拓同時力拚銅產量，其Oyu Tolgoi地區正啟動一項全新開採項目，預計至2030年將成為世界第四大銅礦產區。

力拓表示，去年精煉銅產量年減16％，至17.5萬噸，仍與預期的16至19萬噸相符。因為先前斥資3億美元重建猶他州鹽湖城附近的Kennecott冶煉廠，為增加對美國的銅供應量，該廠預計將於今年第一季恢復穩定生產。

力拓與多數礦商看法相似，認為隨著能源轉型加速，電動車和再生能源對銅的需求將會提高。

另一方面，力拓對其主要市場中國抱持樂觀態度，認為今年中國經濟將在政策刺激下逐步復甦，但復甦的時點要等到下半年。