特斯拉衝AI 馬斯克股權拚25％

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特斯拉近一個月股價走勢

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）15日表示為了讓特斯拉成為人工智慧（AI）和機器人技術的領袖，他至少要取得公司25％投票控股權。

特斯拉股價今年開年失利，頭兩周累計大跌逾11％，16日早盤開低跌超過1％。

他在社交平台X上發文：「要把特斯拉發展成AI與機器人技術的領袖而沒有25％投票控股權的話，我會感覺不自在。」

特斯拉的輔助駕駛系統「全自動駕駛」（FSD）和類人型機器人Optimus等成果，已向外界顯示其在相關領域實力。

馬斯克2022年4月在法說會上預測Optimus業務價值最終會超越電動車和FSD。他最近強調特斯拉是一家發展AI與機器人的公司。

特斯拉去年第三季財務報表顯示其2022年約95％營收來自電動車業務。即使馬斯克看好AI與機器人等市場潛力，但要生產電動車以外其他高科技產品，對不少股東來說要冒極大風險。

若要帶領公司達成AI與機器人等目標，馬斯克需要有足夠影響力，確保其決策不被推翻。他目前持有特斯拉股權約13％，認為自己只要把持股增加1倍，其決策就不容易被股東阻擋。

去年第三季財報顯示特斯拉發行在外普通股達31.9億股，以馬斯克持有約13％股權計算，相當於4.11億股。按12日收盤218.89美元計算，持股增加1倍就等於要砸下約900億美元。

他說採取「雙重股權結構」可讓其達成25％投票控股權目標，但特斯拉已上市而不可能變更成雙股結構。

許多美國企業像臉書和谷歌等採取雙重股權來鞏固經營。這是讓企業資本架構由兩種或以上不同類別的普通股組成，持不同類別股票的股東會有不同的投票權或配息比例。

特斯拉未立即回應有關馬斯克的言論。

馬斯克發牢騷背後是自己因薪酬待遇而被特斯拉股東告上法院。若未來有影響公司發展的重大決策時，他可能遭到不滿的股東阻撓。

股東托內塔（Richard Tornetta）在2018年控告馬斯克和董事會，利用其在董事會的主導地位獲得超豐厚薪酬待遇。