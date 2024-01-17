WEF捧新寵 AI躥起、加密幣退位

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前兩年世界經濟論壇（WEF）聚焦加密幣，但今年焦點轉向人工智慧（AI），諸如英特爾、Salesforce等大型科技公司，都在論壇舉辦地點瑞士達沃斯大肆宣傳AI技術。

早在今年世界經濟論壇開幕前，達沃斯主要幹道普羅姆納街（Promenade）兩旁的廣告看板已被各家科技公司的AI廣告占據。除了英特爾及Salesforce之外，印度塔塔集團旗下IT委外服務公司也買下整面廣告牆，打出「未來就是AI」的口號。

普羅姆納街上還有一間名叫「AI House」的活動場館，由瑞士電信公司Swisscom及多家公司合資贊助。這片景象與前兩年落差顯著。

回顧2022年世界經濟論壇期間，儘管當時加密幣價格暴跌，許多科技公司依舊大肆宣揚加密幣前景，在論壇期間舉辦「加密幣披薩日」宣傳活動。去年初加密幣市場寒冬來襲，許多企業在世界經濟論壇期間廣告支出大幅縮水，但加密幣依舊是會場焦點。

PitchBook追蹤全球前15大創投公司投資動態所統計的新興科技指數顯示，去年第三季AI及機器學習新創公司一共獲得6億美元創投注資，比Web3及去中心化金融服務新創公司獲得的1億美元還多出5倍，透露市場焦點已從加密幣轉向AI。

但加密幣業者面對這波AI浪潮多半是樂見其成。穩定幣USDC發行商Circle策略長笛斯帕特（Dante Disparte）表示：「今年世界經濟論壇期間普羅姆納街上很少看到加密幣廣告，清一色都是AI廣告，這是件好事。」

他表示：「AI成為科技新寵代表加密幣已是成熟科技。我不用再像以前那樣努力解說加密幣技術，這相當振奮人心。」