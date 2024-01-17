高盛、大摩財報PK 上季兩樣情

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高盛與摩根士丹利16日盤前公布去年第四季財報，兩家華爾街巨頭業績表現兩樣情。股票交易收入帶動高盛上季淨利激增51％，摩根士丹利則因認列兩筆一次性支出導致淨利下滑。

去年年底股市熱絡推升高盛股票交易收入，加上資產和財富管理部門收入攀升，抵消投資銀行業務下滑，高盛上季淨利達20.1億美元，每股盈餘5.48美元，超越前一年同期的13.3億美元和每股盈餘3.32美元。

經濟學家與投資人愈來愈相信美國能避免衰退，激勵股市狂飆。市場參與者熱烈預期聯準會（Fed）今年即將降息，亦刺激股市交易。

高盛上季股票交易收入年增26％，至26.1億美元；資產和財富管理部門收入勁升23％，至43.9億美元。投資銀行收入年減12％，降至16.5億美元，主要因為併購交易萎縮；固定收益、匯率與商品收入（FICC）年減24％。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）透過聲明稿表示，2023年達成預期目標，加上清楚與簡化的策略，今年可望在更強勁的基礎下成長。

高盛上季斥資10億美元，買回320萬股自家股票。高盛去年股價攀升12.3％，遜於摩根大通27％的漲幅，但優於摩根士丹利的上漲10％。

另一方面，摩根士丹利協助填補美國聯邦存款保險公司（FDIC）存款保險基金，上季提撥2.86億美元，以及2.49億美元的訴訟和解金，兩筆一次性支出導致上季業績遜於預期。

摩根士丹利上季淨利降至15億美元，低於前一年同期的22億美元。上季每股盈餘為85美分，未達分析師預期的每股1.07美元。營收由127億美元攀升至129億美元。

就全年來看，摩根士丹利去年營收達541億美元，淨利91億美元，相較於2022年的營收536億美元和淨利110億美元。