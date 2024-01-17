涉專利侵權、提改版設計 蘋果智慧表 刪血氧偵測

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蘋果為確保Apple Watch未來繼續在美國銷售，將移除近日陷入專利糾紛的血氧偵測功能，是蘋果裝置首度因專利糾紛而移除保健功能，顯示蘋果搶攻個人保健服務市場，不如想像中順利。

控告蘋果專利侵權的美國公司Masimo在15日法院文件中指出，美國海關暨邊境保護局12日核准蘋果針對Apple Watch提出的改版設計，而改版內容包括移除血氧偵測功能。

Apple Watch Series 9及Ultra 2兩款蘋果智慧表在去年底曾短暫遭到美國法院下令禁售，後來在美雖恢復銷售，但蘋果目前仍需等候上訴法院裁定是否在上訴期間允許繼續在美銷售。

美國上訴法院預計在未來幾天內回覆決定，而這項決定茲事體大，因為上訴官司動輒費時一年以上，若這段期間上述兩款Apple Watch不得在美銷售，將嚴重影響年營收180億美元的蘋果智慧表事業。

Masimo當初在2021年向國際貿易委員會（ITC）控告Apple Watch未經授權擅自使用Masimo研發的血氧偵測專利技術。ITC經過兩年調查後在去年10月裁定蘋果專利侵權，並下令禁止美國進口上述兩款Apple Watch。

負責執行禁令的海關暨邊境保護局在去年底強制蘋果下架這兩款商品，但因蘋果上訴而使上訴法院隨後暫停禁售令。

雖然Apple Watch在蘋果總營收所占比重僅5％，卻是近年蘋果個人保健服務發展策略的重要一環。研究機構Counterpoint Research指出，全球智慧表出貨量有30％來自蘋果，市場營收更有多達60％來自蘋果。

但蘋果在這塊市場面對的競爭日漸激烈。近年除了Masimo之外，已有多家公司嘗試控告蘋果專利侵權。