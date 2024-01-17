穩經濟 陸今年地方債發行鳴槍

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近年大陸地方債發行概況

進入2024年以來，大陸各省市地方債發行加速起跑。陸媒統計，截至目前，已有28個省市公布第一季的發債計畫，規模達到人民幣（下同）1.6兆元。專家預估，2024年全年發債規模預料和2023年歷史高點的9.32兆元相當，不會低於9兆元。

另據外媒披露，中國政府傳考慮在今年發行1兆元的超長期特別國債，以進一步加大財政刺激力度，提振經濟復甦。超長期特別國債將用於支持糧食、能源、供應鏈安全和新型城鎮化，地方政府已在儲備項目。特別國債可能安排在下半年發行，但方案仍在討論當中。

第一財經16日報導，中國債券網資料顯示，河南省搶到今年地方債發行的頭香，將在17日發行247億元的地方債；緊接著是18日，大連市將發行11億元的地方債。從目前發債規劃來看，1月和2月的發債規模均為4,000多億元，3月為8,000多億元，發債更多集中在3月份。

東方金誠高級分析師馮琳指出，地方債的發行可為地方基礎設施建設項目、民生保障等提供資金，以穩定經濟社會運行。尤其當前土地市場下滑導致地方財政收支壓力增大，以及地方隱性債務的嚴格監管，城投新增融資受限的情況下，發行地方債更成為地方政府維持財政收支、保持基建投資、對沖房市低迷等問題的重要工具。

財達證券副總經理胡恒松表示，1月份地方債發行啟動，一方面是落實去年底中共中央經濟工作會議的要求，另一方面，地方債支持的專案，多為基礎設施領域，透過政府投資可帶動有效資本的累積，進而助推投資增長、優化經濟結構調整，支撐經濟回升。

中央財經大學教授溫來成表示，今年大陸經濟增長仍面臨不少挑戰，地方債發行啟動有利於推動實現經濟增長目標。尤其是在房地產市場低迷，民間投資積極性不高等現狀下，地方債發行支持政府投資擴大，對提振市場信心意義重大。

對於今年全年發債規模，專家認為，考慮到經濟形勢、到期債務等因素，應不會低於2023年。胡恒松分析，鑑於目前各地政府存量的地方隱性債務規模較大，2024年預計隱性債務置換仍將繼續，因此2024年地方發債總額約與2023年相當。

馮琳表示，2024年大陸地方債到期規模約3兆元，參考過去幾年地方債到期的再融資比例，預計全年用於償還到期債券的再融資債券發行量將為2.6兆元。2024年可能還將有1兆～1.5兆元的特殊再融資債發行，由此預計2024年地方債總發行量為8.4兆～8.9兆元。