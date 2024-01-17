穩房市 平安銀行挺41房企融資

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大陸平安銀行近日傳出已將41家公司列入有資格獲得融資支持的開發商名單，其中超過半數是國有企業，也是大陸對房地產行業擴大援助的最新措施。該行已於本月稍早將名單下發至各部門和分行，要求向正常營運的開發商「不惜貸、不抽貸、不斷貸、應貸盡貸」。

外媒16日報導，在房市不斷惡化之際，大陸政府正加大力道舒緩建商現金短缺問題，例如為滿足建商合理融資需求，中國人民銀行決定調整授信相關事宜，涉及風險准入標準和審批流程。大陸也要求地方政府妥善支持開發商融資需求，包括起草符合融資條件的項目清單，而平安銀行上述名單是一個最新例子。

報導引述知情人士表示，平安銀行將調整與擴大信用額度標準，以滿足41家開發商的合理資金需求。報導指出，名單上超過一半是國有企業，包括保利置業、北京城建集團等，也包括龍湖、萬科、金地、杭州濱江、綠城中國等民營建商。此外，新世界、新地等香港開發商也在名單上。

平安銀行已通知各部門和分支機構，應向正常營運的開發商不惜貸、不抽貸、不斷貸、應貸盡貸。同時，平安銀行也鼓勵旗下單位透過展期和調整還款安排來舒緩建築商的流動性壓力。

去年底即有消息傳出，大陸政府正制訂有資格獲得銀行融資的房企「白名單」，並考慮讓銀行提供無擔保貸款。當時政府將目光投向大型國有銀行，敦促他們提供更多信貸，確保民營房企的貸款成長。若樂觀發展，房企將能利用挹注的資金完成爛尾樓，消費者將重拾信心，房地產銷售將反彈，房地產業一旦穩定，銀行就可避免損失。

不過摩根大通分析師警告，允許銀行向白名單的開發商提供無擔保抵押貸款，將是銀行的風險之舉，這種政策指導的輸血房企行為，勢將擴大市場對大陸金融體系信用風險的疑慮。