穩股市 陸限制機構法人淨賣股

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一年來上證指數走勢

2024開年以來，上證指數、深證成指分別累計下跌2％、4％，使大陸監管機構飽受市場壓力。外媒報導，大陸政府為穩定股市，近日要求機構投資者不要淨賣出股票。券商分析，這種個別限制措施只會延遲賣壓，不代表可以永遠推遲，市場情緒終將決定市場走勢。

英國金融時報報導，自2023年10月以來，大陸監管機構持續針對部份投資者採取個別限制措施，以防止他們在某些日子淨賣出股票。有交易員表示，這類限制措施激勵滬深300指數在2023年最後一周反彈逾2％。

直到2024年1月初，因客戶擔心價格進一步下跌，不少小型共同基金遭遇愈來愈多的贖回壓力，大陸政府不得不允許其淨賣出。滬深300指數也因此由漲轉跌，1月以來累計跌逾3％。然而，這些賣出使大陸散戶感到恐慌，觸發進一步賣壓，使受到限制淨賣出的大陸大型基金面臨龐大損失。多位金融機構交易員和投資經理透露，大陸政府現已對券商重新實施相關限制。

報導指出，大陸政府近日要求機構投資者不要淨賣出股票的做法，有別於以往的「國家隊入市」措施，並未在股市大跌時動用國有基金、金融機構大規模買入股票。

另一方面，2023年3月，大陸證監會要求打算在境外（包括香港）上市的陸企，需要向證監會遞交文件並等候批准，此舉減緩企業赴境外上市的進度。外媒報導，大陸證監官員近日透露，大陸將保障那些希望在境外上市企業的上市過程更加順利。

華爾街日報報導，大陸證監會副主席方星海11日向互聯網、科技業高層發表講話時，承諾完善境內企業境外上市機制，以滿足企業的融資需求。

上海證券報報導，2024年開年半個月，境外上市的熱度持續升溫，許多企業正尋求境外資本市場的上市機會。大陸證監會統計，截至15日，2024年以來，有14家公司獲得境外上市備案書，還有91家企業在排隊備案。在排隊備案企業中，擬赴港交所上市的逾7成，擬赴那斯達克上市的近3成。