銀髮經濟政策首發 概念股喊衝

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大陸國務院辦公廳近日公布「關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見」（簡稱意見），提出四大方面共26項措施。專家分析，這是大陸國家層面首次推出「銀髮經濟」為主題的專項政策，可視為「銀髮經濟」發展元年。

受此消息激勵，陸股上市養老概念股：中京電子、延華智能、悅心健康16日分別收漲4.04％、3.96％、2.08％。

意見指出，「銀髮經濟」是向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和，涉及面廣、產業鏈長、業態多元、潛力巨大。意見提出的四大方面分別為：一、發展民生事業，解決急難愁盼。二、擴大產品供給，提升品質水準。三、聚焦多樣化需求，培育潛力產業。四、強化要素保障，優化發展環境。

在培育潛力產業方面，意見提出，強化老年用品創新，打造智慧健康養老新業態（推廣應用智慧護理機器人等），大力發展康復輔助器具產業，以及發展抗衰老產業等多項措施。

大陸央視報導，目前大陸「銀髮經濟」規模在人民幣（下同）7兆元左右，占GDP比重約6％。到2035年，「銀髮經濟」規模將達到30兆元左右，占GDP比重約10％。

第一財經報導，湘財證券認為，近年大陸老年人占比逐年提升，2022年大陸65歲以上老年人占比14.9％，老齡化程度加深。養老產業鏈中游對上下游將產生強大的拉動效應，可對大陸經濟與市場結構產生重大影響。建議關注針對老年消費者的養老用品、老年醫療器械等中游產業細分方向。

國信證券表示，社會及其工作力的老齡化推動「銀髮經濟」產業成熟化，其潛在市場主要分為兩端。在生產端，為使老年工作力更好地參與生產活動，數位工具、技術的開發與實施加快推進。在消費端，聚焦老年人食衣住行、康復護理的各類消費情境應運而生，老年人健身休閒、教育培訓、文化旅遊等多種多樣的服務需求快速增長。