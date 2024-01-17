因應美制裁 陸銀收緊對俄融資

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知情人士透露，最近幾周多家中國國有銀行迅速收緊向俄羅斯客戶的融資，主要為了避免違反美國政府的最新制裁規定，針對為俄羅斯提供幫助的海外金融機構將祭出二級制裁。

綜合外媒16日報導，近期至少有兩家中國國有銀行下令，對旗下的俄羅斯業務進行審查，尤其是跨境交易部分。據稱，這些銀行將與制裁名單上的客戶斷絕關係，無論交易的幣種或地點為何，都會立刻停止向俄羅斯軍工行業提供任何金融服務。

知情人士表示，這些銀行還在加強對客戶的盡職調查，包括檢查他們的企業登記、授權受益人和最終控制人是否來自俄羅斯。同時，審查範圍並繼續擴大到在俄羅斯開展業務，或是透過第三國向俄羅斯轉移關鍵物品項目的非俄羅斯客戶。不過，中國金融監管總局對上述消息未予置評。

報導稱，這是2022年初以來，中國國有銀行對俄國實施限制措施的進一步升級。俄羅斯在2022年初入侵烏克蘭後，引發了美國、歐洲等多國的多重制裁，中資銀行也不得不跟進，以符合相關法規。美國財政部在2023年12月宣布，將對為俄羅斯購買軍事必需裝備提供交易便利的銀行實施二級制裁，等於進一步擴大了對俄國的金融戰。

儘管中國原則上反對制裁並承諾與俄羅斯保持經濟聯繫，但這一進展凸顯中國在一定程度上仍遵守美國制裁。俄烏戰爭期間，中俄兩國仍保持緊密關係，除了去年兩國領袖互訪，兩國間的貿易量及人民幣結算量也大幅增加，中國已經成為俄國最大的化石燃料出口國。但中方仍避免向俄羅斯提供任何重大軍事援助，並加強制裁未禁止領域的貿易。

報導指出，中資銀行收緊對俄業務，此舉並非首例。中國四大國有銀行之前也遵守美國對伊朗和北韓的金融制裁，以避免銀行無法使用美元清算系統。