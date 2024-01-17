蘋鏈轉移 歌爾股份赴越南投資

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在中美對峙不斷持續下，中國蘋果供應鏈持續朝外轉移。歌爾股份15日公告，將斥資最高2.8億美元至越南成立全資子公司，以滿足當地業務拓展與長期營運，反映這家中國蘋鏈聲學元件大廠的海外製造藍圖只進不退。

陸股歌爾股份自2023年以來股價不斷滑落，從8個半月來高點人民幣（下同）21.37元下挫至今年1月15日一度失守18元。但歌爾股份16日股價全天走揚，收漲1.61％報18.95元。

綜合陸媒16日報導，歌爾股份在15日晚間公布，為滿足公司在越南業務拓展和長期營運，結合公司未來發展與客戶需求，全資子公司香港歌爾泰克擬以自有資金在越南設立全資子公司，投資總額最高2.8億美元（約合人民幣19.9億元）。

歌爾越南子公司將主要生產耳機、智慧手表、VR和AR裝置等消費類電子產品。歌爾股份表示，設立子公司將有利使用當地資源提升公司競爭力，支持未來業務拓展與長遠發展目標。

報導稱，歌爾股份計畫擴大越南業務已久，2023年2月負責越南業務的歌爾股份時任副總裁吉永和良曾經表示，蘋果紅鏈將產能移出中國市場的速度可能比預期要快，歌爾也計畫向越南新工廠投資2.8億美元，並考慮朝印度投資。吉永和良表示，當時許多客戶頻繁詢問撤出中國、是否有考慮印度擴張等事項。而歌爾聲學預計會在2024年起在越南生產VR裝置，預計3年內越南的營收將從歌爾聲學全球占比，從約33％提升至逾50％。

據歌爾股份2023上半年財報顯示，期間營收約452億元，當中多達92.85％屬於境外收入，比重年增近2個百分點。境外收入期間成長5.72％超419億元，境內收入銳減17.81％超32億元。