新能源車產業價格戰 燒到電池廠

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大陸激烈的新能源車產業價格戰自去年延續至今，且整個供應鏈都受到波及，電池兩巨頭寧德時代與比亞迪均傳出設法積極壓下成本，以確保市場地位。另一方面，不少車廠近期持續透過補貼降價，冀望刺激買氣。

36氪引述產業鏈人士表示，寧德時代與比亞迪為確保市場競爭力，正在調整產線以降低成本。寧德時代開始推廣173Ah的VDA規格磷酸鐵鋰電芯，預計今年中旬就會有數家車企改用此產品，電芯價格每瓦時（Wh）不超過人民幣（下同）0.4元，預計寧德時代會是電池領域裡唯一將類似規格電池壓低到該價位的供應商。

報導指出，比亞迪旗下弗迪電池近日也通知，當前採購降本空間依舊巨大，今年要繼續加強非生產性物料的管理和控制，設法降本增效。且電池廠降成本的背後，是車企的採購壓價。報導表示，不少車企會透過商務策略壓低電池價格，如零跑汽車對電池進行標品化採購，將鐵鋰電芯採購價也壓低到每Wh在0.4元。

報導表示，按當前狀況，單純朝產業鏈上游壓低成本已不夠，如寧德時代開始在製造領域尋找成本降低空間，比亞迪則在其維護和設備等服務領域找空間，電池廠壓成本也代表大陸新能源車價格戰沒這麼容易結束。

車企方面持續頻繁推出降價措施，特斯拉中國12日也宣布，再調降Model 3、Model Y等產品的定價人民幣（下同）3萬～7萬元。奇瑞汽車15日宣布，推出新年購車活動，總回饋130億元，部分產品最高降價5萬元。

此前奇瑞汽車副總經理李學用曾表示，今年大陸車市競爭會比去年還激烈。陸乘聯會祕書長崔東樹表示，多家車企打算搶今年開局，預計在諸多促銷措施下，首季車市會有強勢增長。